¿Cómo afecta a empleados el cobro de impuestos a la propina?

León.- Como una medida restrictiva es como considera la titular de Canirac, Helen Anaya la idea de cobrar impuestos a las propinas que generan los colaboradores del sector restaurantero y hotelero.

La empresaria compartió que la medida perjudicará a los trabajadores en su salario; sin embargo, es una ley ya aprobada y como tal el gremio se integrará al marco de la legalidad.

Añadió que en el caso empresarial tendrán que subir de rango ante Seguros Social a sus trabajadores que se dedican a atender a los clientes, “y es un ganar ganar para las autoridades porque paga el mesero y el patrón, es una medida restrictiva, no puedo calificarla de otra manera”.

Es una ley autorizada

Añadió que es un área de oportunidad que encontró el Gobierno Federal y que haciendo una medición a nivel nacional, será importante la cifra de recaudación fiscal que les genere.

Por esa razón es que ayer la titular de la Canirac en León se reunió con los socios para conocer más acerca del tema con la charla del maestro fiscal, Alejandro Santiago Rivera que expuso "Aspectos Relevantes de la Nueva Ley de Extinción de Dominio”, y Enrique Nicolas Torres también maestro fiscal que habló de “Tratamiento Fiscal y Contable de las Propinas”.

Detalló que actualmente el trabajador recibe su propina íntegramente, la nueva disposición fiscal afecta tanto al trabajador como al dueño del establecimiento, “por qué porque nosotros debemos de hacer las retenciones correspondientes del SAR, Seguro Social, Infonavit e ISR de esa propina y entregar a él la parte que le corresponda, entonces ya no se la va llevar al 100%, que es un tema que vamos a tratar sensiblemente con ellos y a la vez grava por su salario”.

La propina entregada en efectivo no perjudica al trabajador

Comentó que la propina que el cliente entrega en efectivo, no perjudicará al trabajador, únicamente la que es pagada con tarjeta de crédito o débito, casos que en ocasiones piden hasta factura para comprobar sus gastos.

En cuanto a lo positivo que la empresaria restaurantera ve es que ahora los empleados podrán acceder a créditos de vivienda y económicos.

Los trabajadores aún no están enterados, ahora que nosotros ya sabemos más acerca del cómo opera, del porqué opera. Vamos a tener que compartir con ellos, muchas veces piensan que el patrón me quiere perjudicar porque ya no me va a dejar mi propina libre, pero la verdad es que no es de nosotros, es iniciativa de ley aprobada que tenemos que cumplir y estar dentro del marco de la legalidad”.