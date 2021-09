¿Cómo tramito un permiso o incapacidad en IMSS por COVID-19?

Celaya, Guanajuato.- Para reducir la movilidad y prevenir riesgos de contagios por COVID-19, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) habilitó plataformas electrónicas para tramitar incapacidad o permiso COVID-19.

Los trabajadores pueden llenar la solicitud en la página http://www.imss.gob.mx/covid-19/permiso o en la aplicación IMSS Digital solo seleccionando el apartado Permiso COVID-19.

De acuerdo con el doctor Marco Antonio Chimal Flores, director de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 47, del IMSS, en León.

Las o los asegurados ante el Instituto que crean tener síntomas causados por el virus SARS-Cov-2 pueden realizar el cuestionario y permiso especial COVID-19 de forma rápida y sencilla”.

El proceso para tramitar el permiso, dijo, es a través de cuatro flujos: Responder el cuestionario que indicará el personal médico de la unidad de adscripción. Si se identifican síntomas graves de COVID-19, hará el envío al Módulo de Atención Respiratoria del Seguro Social (MARSS) para recibir atención médica. Si se acude al MARSS y se le realiza una prueba de laboratorio, ingresar a la plataforma para recibir el permiso inicial COVID-19 en espera del resultado. Si la prueba se hace en un laboratorio con convenio, también tendrá que ingresar a la plataforma para subir el resultado y recibir el permiso inicial COVID-19.

¿Qué tiempo tengo para solicitar el permiso COVID?

Si se cuenta con un resultado positivo en la prueba de “Detección cualitativa de Coronavirus COVID-19 (SARS-Cov2)”, la o el asegurado cuenta con tres días naturales posteriores a la entrega de los resultados para realizar la solicitud de permiso.

Asimismo, el doctor Chimal Flores detalló que para la solicitud electrónica del permiso COVID, se deberán ingresar a la plataforma los siguientes documentos: Identificación oficial vigente (INE, pasaporte) por ambos lados y legible.

Estado de cuenta bancario que incluya la cuenta CLABE; debe tener el nombre del solicitante, la cuenta CLABE interbancaria a 18 dígitos numerales; además, el documento no podrá ser mayor a tres meses (Solo envía la hoja frontal donde se encuentran los datos, no es necesario que envíes todas las páginas).

Fotografía de frente con luz suficiente, bien enfocada, que coincida con la identificación oficial.

Deterioro en la salud por COVID

Si se presenta deterioro en la salud durante el tiempo de descanso o una vez concluido el permiso, acudir inmediatamente a tu unidad médica para que te brinden la atención necesaria.

Es importante no olvidar adjuntar y verificar que los cuatro documentos cumplan con los requisitos, ya que si no es así o falta uno de ellos, la solicitud no será procedente.

Por último, se explicó que en casos positivos el permiso solo se otorga por 10 días, si al término de estos continúa la sintomatología hay que acudir a la clínica u hospital más cercano para que personal médico extienda otra incapacidad.

