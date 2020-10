Compra exprés de 100 mil laptops, cuestionada y 'a la medida' para ciertos proveedores

León, Guanajuato.- El Gobierno de Guanajuato decide mañana la compra de 100 mil computadoras en las que invertirá al menos 500 millones de pesos.

El proceso de esta compra durará apenas 25 días, y la licitación ya fue cuestionada por empresas proveedoras.

Advirtieron de la imposibilidad de participar debido a que las características de los equipos que pretende comprar dejan fuera a muchas marcas, incluidas a las más comerciales como HP, Lenovo y Dell.

Estos equipos de cómputo se regalarán a estudiantes de primer año de preparatorias públicas y profesores de educación media superior.

La compra incluye 72 mil 803 computadoras portátiles básicas, 26 mil 347 computadoras intermedias y 850 equipos de alto rendimiento.

La convocatoria para esta licitación nacional se publicó el 15 de septiembre de este año, en medio de los festejos patrios y solo se difundió en el sitio web de la Secretaría de Finanzas y en Correo, un periódico que tiene escasa circulación.

Mañana se realizará la apertura de propuestas económicas de las cinco empresas que decidieron concursar y se emitirá el fallo.

Entre las cinco empresas concursantes destaca Ditecma S.A de C.V., la cual en el sexenio estatal pasado también realizó la venta de miles de tabletas.

La empresa que obtenga el contrato mañana, deberá entregar el primer paquete de computadoras portátiles del 14 al 20 de enero de 2021, una segunda entrega se realizará del 26 de febrero al 19 de marzo.

AM solicitó a la Secretaría de Finanzas el estudio de mercado que se realizó para esta licitación pero la dependencia argumentó que debido a que el proceso aún no concluye, no era posible hacerlo público.

Debido a la pandemia los equipos de cómputo elevaron su costo en los últimos meses, por lo que actualmente en el mercado el precio más bajo de equipos portátiles que se puede encontrar es de aproximadamente 7 mil pesos.

'Traje a la medida'

Las características de las computadoras portátiles que el Gobierno del Estado estableció para esta licitación son tan específicas que bloquean la participación a las empresas.

Lo anterior quedó de manifiesto durante la junta de aclaraciones que se realizó el pasado 23 de septiembre en la que al menos dos empresas manifestaron dificultades para cumplir con los características que se establecen en las bases para concursar.

Los equipos de cómputo que regalará el Gobierno del Estado llevan los logotipos con la leyenda “GTO Grandeza de México” en los estuches, cubierta y manuales de uso; también incluye un estuche en color azul con los mismos logos, así como un manual.

Cuestionan licitación

Los proveedores que participaron en la licitación para adquirir computadoras manifestaron durante la junta de aclaraciones realizada el 23 de septiembre diversos cuestionamientos al proceso. Entre sus observaciones destaca la imposibilidad de cumplir con muestras debido a la pandemia del coronavirus.

Dado que los equipos solicitados son equipos hechos a la medida, solicitamos se permita omitir la entrega de muestras y que solo aquel proveedor que resulte adjudicado pueda entregar las mismas”, propuso la empresa Symmetrix Architecture S.A. de C.V., sin embargo, su propuesta fue rechazada.

Otra empresa que cuestionó esta licitación fue Ieducando México S.A.P.I de C.V., quien realizó 41 preguntas en las que deja en evidencia que en las características establecidas en las bases no se tomó en cuenta la funcionalidad de los equipos.

Uno de los principales cuestionamientos fue la obligatoriedad de contar con un sistema operativo en específico, de acuerdo con los concursantes, esto inhibe la competencia.

Por ejemplo, las bases establecen que las computadoras deberán contar con la instalación de Windows 10 Profesional a 64 Bits y Ms Office 365 Profesional en español.

¿Si el uso de otro sistema operativo incluye beneficios en cuanto a su uso iguales o mejores que el solicitado, la H. convocante podría aceptarlo? ¿por qué sí o por qué no?”, cuestionó la empresa.

La respuesta a esta y varias preguntas fue que se ajustara a lo establecido en las bases.

También cuestionó: “¿cuál es la velocidad del inicio esperada, es decir, el tiempo transcurrido, entre presionar el botón de encendido y la carga completa del sistema operativo?”.

La respuesta del Gobierno estatal fue que esta aclaración no forma parte de los requisitos establecidos.

La misma empresa advierte que las bases “no establecen métricas mínimas de desempeño de los diferentes dispositivos tecnológicos, puesto que se enfoca en características técnicas que, en su conjunto podrían generar una calidad no deseada para el usuario, por lo que no se garantizan las mejores condiciones de contratación para el Estado”.

Otra especificación de los equipos que fue cuestionada fue la batería; en las bases se establece que para el equipo básico debe de tener una batería de 7.6V, 5000 mAh, de Litio Polímero.

La empresa Ieducando México cuestionó cuál era la expectativa en cuanto a la duración de la batería en diferentes escenarios de prueba; “la duración de la batería no es un tema susceptible de ser evaluado”, fue la respuesta que le dieron.

La empresa que realizó la mayoría de los cuestionamientos decidió al final ya no presentar su propuesta económica.

