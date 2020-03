Compras de pánico por coronavirus pueden causar aumento de precios, advierte experto

Guanajuato.- El especialista financiero, Vicente López Portillo Córdoba, exhortó a los ciudadanos a no realizar compras de pánico ante el temor al coronavirus. Señaló que lo único que se genera es escasez de productos y que se eleven los precios.

Explicó que la pandemia ha generado un gran impacto económico a nivel mundial y México no es la excepción.

El especialista en finanzas señaló que el panorama económico es crítico y se deben tomar reservas en las finanzas personales, por lo que hace algunas recomendaciones.

En estos tiempos difícil es necesario tener controlados los adeudos, sobre todo aquellos con una tasa de interés alta; también tener mucha prudencia al momento de contratar un crédito, para que este no exceda de tu capacidad de pago; no contratar créditos que no se pueda pagar".