Compras de reyes bajaron por COVID-19

Celaya.- A pesar de que los Reyes Magos sí visitaron los diferentes comercios que hay en el centro de la ciudad, las ventas no fueron buenas para los comerciantes.

Con todo y contingencia sanitaria, algunos Reyes se rifaron para asistir en busca de los juguetes que los niños pidieron, pero, a pesar del tránsito de personas por los locales, se registraron bajas en las ventas.

AM habló con algunos comerciantes de la zona Centro y tianguis de los lunes, y expresaron que sí hubo gente, pero se notó diferencia a otros años, pues la pandemia pegó y fuerte.

“No pues la verdad sí estuvo más o menos, pero no era ni el 50 por ciento de lo que esperaba; esperaba alivianarme pero ni eso creo, hasta me fue peor en el aspecto que tuve que pedir préstamos para surtir algo y no sacaba lo pagar los préstamos”, comentó Fernando, comerciante.

Aseguró que la opción para generar más ingresos era el Día de Reyes, pero no los dejaron poner en el tianguis que se pone año con año.

“Este año pensaba ponerme y probar suerte en el tianguis de los reyes que se hace por el tianguis de los lunes y no nos dejaron poner, nos dieron en toda la torre, el no dejarnos ponernos y de todos modos estaba lleno, ¿cuál sana distancia? Se comprende que esto es una situación delicada y grave, pero también ocupamos trabajar para sacar los gastos, la gran mayoría estamos al día con los gastos”, mencionó el comerciante.

Laura, quien tiene un local en la zona del tianguis de los lunes, aseguró que sí había gente, pero por la misma situación, la gente prefería no entrar a los locales, para evitar contagios, algo que afectó a las ventas.

“Sí, pues las ventas bajas, como no hubo el tianguis de Reyes sí hubo ventas bajas, pero la verdad sí hubo mucha gente, se le ofreció el alcohol en gel para que pudieran ver los juguetes y entraran, pero muchas personas preferían no entrar, esto afectó el negocio, son medidas necesarias para evitar contagios”, comentó Laura.

Algo que ayudó a los comerciantes fue la venta por Internet, pues tuvieron demanda de juguetes, y además, ayudó para generar ventas.

Solo vendieron los que tenían su local, no se vieron vendedores ambulantes, y si ayudó para vender la venta por Internet. Tuvimos gente que llegó gracias a ello. Otros mandaban algún motomandados”

‘El año pasado nos fue mucho mejor’

Silvia Sosa, comerciante independiente, señaló que el año pasado le fue mejor en ventas con los Reyes Magos que en esta ocasión, pero estuvo estable.

Piensa que la pandemia afectó, ya que muchas personas se quedaron sin empleos y les fue más difícil ayudar a adquirir los juguetes de Reyes Magos.

La verdad como que ya estábamos mentalizados de que estas ventas iban a estar un poco bajas por lo mismo de la pandemia, pero me fue bien, y esto se debió a que buscamos diferentes maneras de ofrecer el producto”

Resaltó que la pandemia influyó considerablemente porque a muchos les afectó económicamente

Dijo que los juguetes que más buscaron los Reyes Magos fueron los carros de control remoto, bicicletas, legos, juegos de mesa, Toy Story y muñecas.

En estos tiempos modernos, dijo que la venta en redes ha sido mejor que la física.

“Porque la gente está más al pendiente a las redes y muchos ahorita no salen, por lo mismo de la pandemia y así por redes ven la variedad de productos y es más fácil”, refirió.

Por lo que señaló que el año pasado estuvo mejor, y a pesar de que estuvo más tranquilo, les fue bien.

“Esperemos que todo vuelva a la normalidad, para que a todos nos vaya mejor tanto económicamente como de salud”, finalizó.