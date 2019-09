Comunidad siente frustración, impotencia y rabia.- director del Tec de Celaya

Celaya.- El director del Instituto Tecnológico de Celaya José López Muñoz alzó la voz y exigió a las autoridades municipales, estatales y federales una pronta respuesta y castigar a los culpables del crimen contra el alumno Gabriel Luna Ibarra.

Señaló que esta noticia es un golpe muy fuerte para toda la comunidad, encontrándose sumamente herida y lo mínimo que esperan es que las autoridades hagan algo y de entrada detengan a los responsables.

López Muñoz comentó que el día de hoy en la mañana se reunió con la alcaldesa Elvira Paniagua y uno de los acuerdos es que no deje de haber policías en los alrededores.

Este hecho lamentable no fue en días hábiles, pero ahora pensaremos en seguir con la vigilancia sábados y domingos, que exista este apoyo, también se está hablando con la alcaldesa de gestionar un transporte seguro, algo que permita que nuestros alumnos, principalmente los de la tarde-noche que terminan a las 7 u 8 de la noche puedan ser trasladados en autobuses seguros, no sé si contratados por presidencia o de alguna manera puedan ser llevados de las puertas del Instituto a lugares que sean más faciles de llegar a sus hogares", declaró.

Otra de las propuestas es el checar y regular el tránsito de motocicletas.

No tenemos la certeza, se habla de que los jóvenes o joven que agredieron a nuestro alumno iban en una motoneta, no sabemos pero si vemos que hay una gran cantidad de motocicletas y deben de portar sus papeles, placas y licencias, esto ayuda a la sociedad", dijo el director.

Recalcó que los índices delictivos si habían bajado a raíz de la presencia policiaca y que este suceso fue en la noche del sábado.

La parte del horario, en toda la semana no habíamos tenido un suceso de este tipo, este suceso fue en sábado, en la tarde noche, pero en la semana no ha habido nada que inquiete, yo pudiera suponer que han dado resultado las medidas", externó.

Señaló que ya se ha reunió con personal de la Fiscalía del Estado y que que se encuentran en la mejor disposición para apoyar y resolver el caso que ha impactado a la ciudad.

Los estudiantes del Tecnológico de Celaya van con temor a sus clases. Quieren mayor seguridad y justicia para su compañero Gabriel Luna Ibarra.

Los alumnos del Tecnológico de Celaya no dan crédito a lo sucedido el pasado sábado, en donde en un asalto uno de sus compañeros fue herido y falleció.

Julián, estudiante, comentó que se debe mejorar en cuestión de seguridad, la cual ha sido poca para los estudiantes que salen por las noches.

Creo que la institución y los grupos estudiantiles, como el consejo, creo que han tratado y han hecho las cosas bien, ya que en sí no es su culpa, sino por el gobierno. La seguridad estos últimos meses, se han visto oficiales en ciertas partes del trayecto de campus a campus, a veces un poco escasa, ya que me ha tocado ocasiones donde no he visto algún oficial durante el trayecto”, comentó.