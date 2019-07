Con 10 años, Camila Geraldine sueña con salvar a la vaquita marina

León.- La alumna Camila Geraldine Rodríguez López tiene 10 años y sueña con ser bióloga para salvar de la extinción a la vaquita marina.

No conozco el mar. Me llevaron mis papás cuando tenía un año. No recuerdo nada, pero por los noticieros me preocupa la contaminación que se está generando en los océanos, y el cambio climático”, señala la niña Camila Geraldine que logró obtener el primer lugar entre 245 alumnos de 10 y 11 años en el concurso realizado en escuelas públicas de Silao.