Con 50 retratos pintados por colegas celebra su cumple Alejandro López

León, Guanajuato. Para celebrar cinco décadas de vida, Alejandro López abre las puertas a la exposición “50 formas de ver a un pintor pelón”, un intercambio creativo con artistas locales, estatales y nacionales.

Esta semana el artista celebra su aniversario de vida con una exposición de alrededor de 70 retratos suyos elaborados por otros pintores en diferentes estilos y técnicas, festejo que se le ocurrió luego de que la situación por la pandemia no le permitiera llevar a cabo una gran fiesta.

Desde hace un año había puesto fecha a una celebración con mis estudiantes, amigos y demás, cosa que no se pudo por la pandemia, pero desde el principio yo tenía la intención de que esta fiesta estuviera ligada haciendo como un pequeño resumen de arte. Yo ya contaba con algunas piezas que algunos colegas habían hecho a nivel de retrato y quise tener esas piezas como parte introductoria de esta fiesta que no se realizó”, contó.

Así incrementó el sentido de la colaboración entre artistas y lanzó la convocatoria para un intercambio creativo en el que se propuso hacer retratos donde ellos hacían una interpretación en su estilo pictórico de Alejandro y él correspondió de la misma manera con un retrato de ellos.

Poco a poco se fueron sumando con la finalidad de que fueran 50 obras, cantidad superada por la colaboración de personas que él conocía, artistas de la comunidad, de otras ciudades, de otros países y que incluso no conoce personalmente.

Dentro de esta muestra se encuentran sus estudiantes, maestros, personas que admira y que son los representantes más importantes de la gráfica y la pintura a nivel nacional quienes también decidieron participar.

Aún siguen llegando cuadros lo que da la posibilidad de incrementar la colección, incluso desde sus inicios la propuesta fue interesante para curadores y museógrafos, quienes me invitaron a que se montara en Mi Museo Universitario De La Salle , pero como las condiciones no mejoraron, no se pudo y decidí montarla en mi estudio”, platicó.

La muestra estará vigente hasta el 29 de enero, abierta al público de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4:30 a 7:30 de la tarde. Para tener control de los asistentes se recomienda agendar cita al 477-779-6071.

La respuesta que tuvo para la muestra ha cumplido con el objetivo de que no se vea como un proyecto hedonista ni vanidoso, ya que Alejandro López planteó desde el principio que fuera un intercambio de puntos de vista.

En esos más de 60 retratos, el festejado ve rasgos de sus colegas en sus pinceladas, en los elementos comunes, su barra cromática y la manera de solucionar la figura humana, lo que ha resultado interesante.

Para mitigar la restricción de visitas también se montó en un libro digital disponible para todo el mundo en la página www.alejandrolopez.com.mx/50-formas.

Para Alejandro López, recibir la respuesta de los artistas que integran la exposición es un honor y una satisfacción ver el resultado del reto que representó para cada uno de ellos.

La obra es parte de su colección personal, pero comparte que es un proyecto que cuando tenga más edad, se sentirá contento de haberlo realizado. Además, desde ahora preveé que parte de estas piezas sean donadas a museos locales, estatales y nacionales.

Soy una persona que tiene mucha energía, muchos planes, muchas ganas de seguir emprendiendo, de seguir enseñando, de seguir contribuyendo y armando proyectos en equipo. Me siento pleno, con mucho camino por andar y también con mucho que regresar, he sido una persona bendecida por la comunidad artística, por la comunidad social leonesa, por el público consumidor de arte, por los institutos de cultura a nivel local y nacional y soy una persona que tiene mucho que agradecer”, expresó.

Durante cuatros meses cerró su estudio con la llegada de la pandemia, pero él siguió trabajando por lo que el 2020 ha sido uno de sus años más productivos, en el que se preparó y armó su estrategia para hacer llegar su trabajo a nuevos clientes.

Fue un año que trabajé mucho más para no dejar de cubrir mis obligaciones con la gente que trabaja conmigo, con mis obligaciones personales, con mis obligaciones de familia. Fue un año que socialmente me limité a muchas cosas, pero en el que me acerqué a mucha gente por otro medios, el uso de las redes sociales y tener la respuesta inmediata me trajo nuevo público interesado y nuevos clientes. Fue un año de descubrimientos y de retos, pero no de pérdidas”, finalizó.