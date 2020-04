Con Fase 3, advierten castigo para quien no cumpla aislamiento en León

León, Guanajuato.- El alcalde Héctor López Santillana llamó a los leoneses a tomar conciencia y actuar con responsabilidad, acatando las medidas de la cuarentena pues las próximas dos semanas serán críticas ante un aumento exponencial de los contagios de Covid-19 en la ciudad.

Váyanse a casa, dejen de poner en peligro la salud de todos los leoneses (...) Estamos por vivir entre esta semana y la próxima semana la etapa más crítica de la pandemia y del coronavirus, los modelos predictivos anticipan que vendrán más contagios y no solamente me preocupa la cantidad sino la velocidad a la que se están dando estos contagios.

“Estamos empezando a tener una cantidad muy importante de contagios comunitarios en nuestro municipio y en el estado y de seguir este comportamiento sabemos por estadísticas que desafortunadamente la tasa de defunción empezarán a manifestarse. Hasta ahorita no tenemos en León un caso de defunción pero anticipo que se estarán presentándose las primeras defunciones en los próximos días”, afirmó el Alcalde.

Lamentó que en la última semana se detectó a varios grupos de personas que están desatendiendo la recomendación de quedarse en casa.

Prueba de lo anterior es que en los últimos ocho días la autoridad municipal intervino para cancelar 13 bailes sonideros.

“De nada sirve el esfuerzo de todos los demás si un pequeño segmento de la población o un grupo no las acata, hay que decirlo con toda claridad, esto no es un juego, esto es algo que causa la muerte y veo con preocupación a la hora que hacemos las intervenciones en las colonias que hay gente que cree que esto no es realidad”.

Señaló que en cuanto el Gobierno Federal decrete la fase tres de la pandemia, el municipio aplicará todos los recursos legales para enviar a sus casas a todos los que no atiendan las recomendaciones.

Si el Gobierno Federal decreta la fase tres, es una fase en la cual se dan los elementos jurídicos y administrativos para hacer de las medidas a niveles estatales y municipales muchísimo más estrictas y tengan muy claro en que no estaremos dudando en aplicar todo lo que manda la ley, todo lo que manda esta fase tres para evitar y para enviar a casa a quienes no atienden estas recomendaciones”, advirtió López Santillana.

Y agregó: “Aquellos que irresponsablemente siguen saliendo y festejando les digo enérgicamente váyanse a casa, no pongan en riesgo la salud de ustedes mismos y de sus familias y de los demás, dejen de poner en peligro la seguridad de todos los leoneses.

“Este es un llamado de urgencia, esta es la parte más importante de la pandemia, es un aislamiento, no son vacaciones, no viajes, no fiestas, no reuniones aunque sean el ámbito privado, aunque sea solo en el ámbito familiar, aunque estés aburrido...la pandemia está tomando fuerza, por favor, quédate en casa, les agradezco que compartan este sentimiento de desesperación”, pidió el Alcalde.

Indicó que las próximas dos semanas serán claves para el comportamiento de la pandemia en el estado y en León pero por los datos registrados hasta hoy se prevé que los casos de contagios comunitarios aumenten exponencialmente.

AM