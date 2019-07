Con aumento de tarifa, ¿pasarán camiones más seguido?

León.- El síndico Christian Cruz Villegas informó que el Ayuntamiento trabajará en una estrategia para que sean cumplidos los compromisos que acordaron ayer con Movilidad y Transportistas.

Mañana en la sesión de Ayuntamiento se someterá a votación la propuesta del aumento a la tarifa del transporte público, por lo Cruz Villegas afirmó respetará la propuesta que se acordó en la Comisión Mixta Tarifaria.

Vamos a generar una nueva estrategia de trabajar de manera conjunta... Necesitamos revisar qué tanto tiempo hacen en ruta, cada cuánto tiempo pasan los camiones y vamos a tomar decisiones para carriles exclusivos", comentó Cruz Villegas.

Además detalló que a mediano plazo se buscará minimizar el tiempo de espera, que los camiones pasen más seguido y ver en tiempo en horarios precisos la salida y llegada de camiones.

No ve viable aplicación del Transporte público

Respecto a la propuesta de los transportistas de generar una aplicación donde se pudiera visualizar en tiempo real dónde van los camiones, el síndico afirmó no es la única opción.

"Ellos quieren manejar el tema de una aplicación, pero no todos traemos internet en todo momento, hay que ver un reflejo en los paraderos... Vamos a buscar que pasen más seguido, sea menos el tiempo de espera y que nos avisen a qué horas pasan", comentó.

Christian Cruz Villegas. Foto: Delia Juárez.

Anteriormente este compromiso ya se había ejecutado, con la integración de pantallas en los paraderos de las 'orugas' en donde ponían hora estimada de llegada y la línea del camión.

A lo que el síndico comentó que no podía dar más información de por qué no se cumplió, aunque si justificó que debido a no tener suficientes carriles exclusivos se complicaba cumplir con el horario de llegada.

"Vamos a destinar más carriles exclusivos... Estamos generando el marco normativo buscando regular las conductas, no estamos haciendo sinergia con la parte operativa y con ciudadanos", señaló.

También indicó que en próximos días se implementará una campaña de cultura vial para aportar a ese tema.