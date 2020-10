Con detención de ‘El Marro’ y ‘El Azul’ se debilitó al CDSRL.- Alfonso Durazo

León, Guanajuato.- Reconoce Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno de México, que con la detención de José Antonio Yépez Ortiz, ‘El Marro’, y de Adán Ochoa, ‘El Azul’, se logró debilitar al Cártel de Santa Rosa de Lima.

Entrevistado esta mañana en el noticiero matutino conducido por Danielle Dithurbide y Enrique Campos, fue cuestionado sobre la violencia en Guanajuato, manifestó que con la detención de “El Marro” se requiere de todo un proceso para combatirla.

Un mes después de la detención de El Marro, se detuvo al que entraba en su relevo, que consecuentemente fue un segundo golpe. El debilitamiento de las organizaciones criminales es un proceso; no es que lleguemos y los detengamos”.

Luego cuestionó: “¿De qué sirve detener a “El Marro” si mantienes intocable su fortaleza financiera? Nosotros vemos a las organizaciones criminales como corporaciones económicas porque funcionan bajo esa lógica, sólo que sus ingresos los obtienen por una vía distinta , ilegal”.

Puntualizó que en el caso de “El Marro” todo inició con un debilitamiento de su fortaleza financiera. “Llegó un momento en el que él ya no tenía capacidad para pagar la nómina de halcones, para pagar la nómina de cómplices y para pagar su círculo de seguridad”.

Durazo, quien dijo que el próximo viernes renuncia a su cargo de Secretario para buscar la candidatura a gobernador de Sonora, señaló que a través de un video “El Marro” reconoció su fracaso, y un par de semana después de lograr su captura.

Habla sobre el CJNG

También reconoció que el Cártel Jalisco Nueva Generación es una de las organizaciones criminales más importante del País.

“Es una de las organizaciones más importantes del país, pero lamentablemente no creció sola. No hay organización criminal que no haya crecido bajo el amparo de una organización policial u otra, y al mismo tiempo no hay protección policial al crimen que no esté patrocinada por un alto funcionario público, un alto político.”

La diferencia es que ahora el Cártel Jalisco camina por su propia cuenta y riesgo, no bajo la protección de autoridades”, añadió.

AM