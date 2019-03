Con emotivo mensaje, mamá despide a Ascary

San Francisco del Rincón.- Con una emotiva misa familiares y cientos de amigos dan el último adiós a Ascary Marún Plasencia en San Francisco del Rincón.

Quien luego de 7 días de lucha falleció a causa de complicaciones debido a quemaduras en el 80 por ciento de su cuerpo, luego de la explosión ocurrida el pasado 18 de marzo en la capital del Estado.

Por lo que ayer se ofició la misa de cuerpo presente en la Parroquia de San Francisco de Asís, en la explanada del Jardín Municipal, en donde sus seres queridos rogaron por el descanso de su alma y en muestra de cariño vestían ropa blanca.

Como parte de la ceremonia, el párroco pidió por la salvación del joven francorrinconés, a quien se le ofrecieron cientos de flores en muestra de cariño y amistad.

Adiós. En un mausoleo familiar fueron depositados los restos de quien es recordado por muchos como un ser lleno de luz. Foto: Coco Robles.

Para recordar su vida, la madre de Ascary dedicó una palabras a su hijo a quien ayer dijeron adiós; dijo que le había enseñado grandes cosas, pero que no la había enseñado a estar sin él, así como afirmar que siempre le dijo cuánto lo amaba.

“Desde que Ascary nació fue un ser muy especial... tu nombre significa guerrero y tal cual hiciste honor a tu nombre, me enseñaste muchas cosas, pero nunca me enseñaste cómo le voy a hacer para estar sin ti, y te llevas una parte de mi corazón... no me queda más que darte gracias hijo por todo lo que fuiste, un chavo bueno, noble y con muchos sueños... Dios quiso llevarte por que necesitaba un ángel como tu a su lado, sigue con tu luz hijo, que nosotros seguiremos aquí, aprendiendo a vivir con tu ausencia... fuiste un guerrero hasta el final”, expresó.

Momentos después su hermana menor Adzuira, de la misma forma, entre lágrimas, recordó a quien señaló como su hermano, su amigo y su alma gemela.

Despedida. El joven estaba a punto de terminar su carrera en diseño gráfico. Foto: Coco Robles.