Con lágrimas, doctora ruega a celayenses no salir de casa

Celaya.- Con lágrimas, una doctora que trabaja en Celaya y Querétaro pidió a los ciudadanos no salir de sus casas, a través de un video que fue difundido en redes sociales.

En él, la trabajadora señala que no es fácil para el personal de los hospitales vivir la contingencia.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, es trabajadora del Hospital Materno, pero también del ISSSTE de Querétaro, de donde salía al hacer el video.

Posteriormente señaló que hay preocupación entre la población de los hospitales por las condiciones en las que están trabajando.

Por lo anterior, rogó a la población ya no salir de sus casas y mantenerse al tanto de las indicaciones de salud.

De verdad, necesitamos que se queden en su casa. Para nosotros no está siendo fácil irnos a trabajar. De verdad que no lo es. Estamos sufriendo todos. No queremos infectarnos. Si no salen, no se infectan y so no se infectan, esto termina más rápido”