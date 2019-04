Con navajas o pistolas, asaltan a alumnos de la Prepa Oficial

León.- Amenazados con armas blancas e incluso de fuego, alumnos de la Preparatoria Oficial de la Universidad de Guanajuato, ubicada en San Miguel, son constante blanco de delincuentes que rondan la escuela y los despojan de dinero, mochilas y celulares.

Jóvenes cuentan que se dan al menos unos cinco casos por semana, en distintas horas y diferentes puntos que abarcan incluso paradas del camión cercanas.

El jueves Alonso, alumno de cuarto semestre, bajó del camión en el paradero que está en el bulevar Torres Landa casi cruce con el bulevar Hermanos Aldama, iba a entrar a la escuela por una puerta que les habilitaron por ese lado; sin embargo cuando estaba por cruzar la avenida lo abordaron cuatro jóvenes. Tenían edades de entre 20 y 30 años según calcula Alonso, dos llevaban cachuchas.

Me pusieron una pistola en el estómago y me rodearon aprovechando que yo estaba esperando para cruzar, fue entre 1:30 y 2 de la tarde, yo venía a clases, me sorprendió la hora”, relató.