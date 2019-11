Conagua no invertirá hasta que se garantice la seguridad en el país

Irapuato.- Si no se serena primero al país, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), no podrá entrar a invertir en muchos lugares rodeados de inseguridad, señaló la titular, Blanca Elena Jiménez Cisneros.

Al asistir a la sesión del consejo de la cuenca Lerma-Chapala, la funcionaria federal comentó que la visión del Gobierno Federal es hacer propuestas hasta después del 2020, porque primero se tiene que construir un país sereno.

Aunque el presupuesto haya bajado, si me doy cuenta de que si no se serena primero este país, la Conagua no va a poder entrar a muchos lugares, tenemos ingenieros que no quieren trabajar en algunos lugares, no tenemos empresas que quieran agarrar licitaciones”