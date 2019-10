Condicionan renta del Estadio León a baja de precios en boletos

León.- Los nuevos propietarios del Estadio León demandarán que bajen los costos de las entradas a los partidos de La Fiera.

Esta es la petición que Héctor González González y Roberto Adán Zermeño Reyes, actuales presidente y vicepresidente del Club Social y Deportivo León A.C. harán a Grupo Pachuca.

Dijo que esto formará parte de la negociación que se tendrá que hacer con la directiva del equipo para el arrendamiento de la propiedad.

Agregó que están en espera de que la directiva los busque.

No habido hasta este momento ningún acercamiento con su servidor, ni mis representados tampoco me han informado que haya habido algún acercamiento, creo que no hay ninguna apertura ahorita todavía, sin embargo, reitero que Club Social y Deportivo León A.C. está abierto al diálogo y la concertación para la mejor solución de este asunto”.