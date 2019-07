‘Coneval e Inegi trabajan bien, deberían mantenerse’.- Jorge Espadas

León.- El Gobierno que no es medido puede decir que va avanzando en el discurso pero no hay certeza, además se ven afectadas la eficacia, la eficiencia y transparencia en los resultados, señaló Jorge Espadas Galván, diputado federal panista.

Esto luego de las intenciones del Gobierno Federal de desaparecer el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

¿Qué no gusta al Gobierno Federal?, las mediciones, no nos gustan las evaluaciones, entonces este paso es dar la certeza de que no va a haber quién lo mida con las características que a otros gobiernos", señaló.

Contra fusión

El legislador además rechazó la idea de que el Inegi colabore en la labor del Coneval, pues dijo que tiene una finalidad y composición técnica diferente.

"Dos instituciones que están trabajando bien, deberían de mantenerse, no fusionarse, hacer una mezcolanza que no sabemos dónde va a terminar", sugirió.

Subrayó que lo que no se mide, no se puede acreditar si avanza o no.

Descalifica todo el que mide

"Las calificadoras internacionales que miden la economía son descalificadas por el Gobierno Federal, todo el que mide y nos da un dato duro, real, es descalificado, siempre hay otros datos", reprochó.

En cuanto al reproche del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a que el ex titular del Coneval, Gonzalo Hernández Licona ganaba 200 mil pesos, el legislador sugirió que de ser altos los sueldos se hace una revisión, no se despide solamente.

