Confía Diputado que FIG pueda realizarse si cambia semáforo a verde

El diputado Miguel Ángel Salim consideró que si se llega al semáforo verde como pronosticó el subsecretario de salud, el Festival Internacional del Globo podría realizarse con normalidad.

Ni autoridades ni organizadores han dado una postura oficial respecto a la edición de este año.

La directora general de Turismo Municipal, Gloria Magaly Cano de la Fuente, reiteró ayer que el evento sigue en evaluación.

León.- Si para noviembre, cuando está programado el Festival Internacional del Globo (FIG), todo el país estará ya en semáforo verde, como pronosticó el subsecretario de Salud federal Hugo López-Gatell Ramírez, no habrá razón para cancelarlo.

Así lo consideró en entrevista el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Social del Congreso del Estado, el diputado local panista Miguel Ángel Salim Alle.

El Subsecretario de Salud federal declaró el pasado 31 de agosto lo siguiente:

Hemos perfilado con base en las proyecciones matemáticas que en octubre, a lo largo de octubre, gruesamente la mitad de los estados en la primera quincena, la segunda mitad en la segunda quincena de octubre y hay algunos dos o tres estados que posiblemente serían hasta noviembre para llegar al semáforo verde”.

Aún no hay postura oficial de los organizadores

El evento está considerado del 13 al 16 de noviembre. Las autoridades y organizadores no lo han confirmado, pero tampoco se ha pospuesto ni cancelado.

"La Secretaría de Salud federal prácticamente nos está diciendo que hay la posibilidad de que todos los estados estén ya en verde, entonces en noviembre, que es el Festival del Globo, a nivel federal posiblemente el semáforo ya esté en verde. Lo que esperaríamos es nada más que dé autorización la Secretaría de Salud Estatal, aunque primero tenemos pasar del naranja al amarillo”, apuntó Salim Alle.

La última palabra la tiene el Gobierno del Estado de Guanajuato, puntualizó.

Lo primero es la salud de la gente, de los guanajuatenses, y no se tiene que poner en riesgo a ningún ser humano. El Festival tiene que esperar a que en el estado de Guanajuato estén las condiciones para que la Secretaría de Salud lo apruebe”, dijo.

No obstante, apuntó que sería complicado si todas las entidades llegan a estar para ese entonces un semáforo verde, y Guanajuato mantenga restricción de eventos.

Si se empiezan a abrir todos los estados colindantes con Guanajuato también la parte económica tiene que tener un reflejo importante, no podemos estar en verde en todos los estados y aquí no, los otros verdes van a presionar a Guanajuato”, dijo.

Hoy estamos en naranja y no son posibles eventos para más de 100 personas.

“Ahorita no pueden decir que sí, eso es un hecho, y la pregunta es ¿y por qué tenemos que decir que no si hay una puerta abierta? qué tal si decimos que no y la próxima semana está en amarillo y en dos semanas estamos en verde, exagerando...Creo que la decisión tendrá que ser después del 15 de septiembre”.

La directora general de Turismo Municipal, Gloria Magaly Cano de la Fuente, reiteró ayer que el evento sigue en evaluación y esperan una definición para este mes.

MCMH