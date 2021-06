Confía Malú Mícher en elecciones tranquilas

León, Guanajuato.- La senadora Martha Lucía -Malú- Mícher Camarena acudió a la casilla 1698 en Valle del Campestre, para acompañar a votar a Ricardo Sheffield Padilla, candidato de Morena a la Alcaldía de León.

Señaló que esperan que las elecciones transcurran con tranquilidad, aunque dijo entender que la gente tiene miedo y es obligación del Estado proporcionar tranquilidad, coordinado con el Gobierno Municipal y el Federal.

Preguntó al gobernador Diego Rodríguez y al fiscal Carlos Zamarripa qué han hecho para solucionar la violencia.

“Mientras un Gobierno no invite a sus ciudadanos a resolver de manera pacífica no vamos a poder, el tema no es culpar sino analizar qué está causando la inseguridad”, dijo, y selañó el abandono, pobreza y corrupción cómo las causas de la violencia.

“León se convirtió en una de las ciudades más inseguras del mundo, pareciera que estamos concursando en inseguridad”, añadió.