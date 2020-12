Confía Raymundo Torres en que León ganará la octava

León, Guanajuato.- Ray Torres, quien debutó con el Club León en 2004, señaló que confía plenamente en qué el León obtenga su octavo campeonato este domingo ante el Pumas.

Ante el encuentro decisivo que definirá al campeón del futbol mexicano que se disputaran León y Pumas, se espera que el equipo esmeralda salga triunfante obteniendo la octava ansiada por todos los leoneses, así lo expresó en entrevista para AM, Raymundo Torres Rangel exjugador del Club León.

"Obviamente le vamos a León, esperemos que hoy llegué esté tan ansiado título, creo que León es un equipo que desde hace dos años viene marcando la pauta en el futbol mexicano, viene desarrollando un muy buen futbol y sin embargo le hace falta una cereza al pastel que es conseguir la octava.”

Aseguró que este año como aficionado disfrutará de la gran final desde su hogar y exhortó a los verdiblancos a disfrutar el partido desde sus hogares.

"Estamos aquí en León, lo estaremos viendo desde casa, me hubiera gustado mucho estar en el estadio pero bueno entendemos que la situación hoy en día no lo permite, así es que vamos a verlo desde casa mandando toda la buena vibra generando esa energía positiva para que hoy puedan salir las cosas y se pueda coronar el equipo León que es lo que queremos todos.”

Entiendo la parte de la afición de querer estar ahí apoyando al equipo, de generar esa vibra de llegar al vestidor, pero hoy en día no es lo mismo que antes, a mí me tocó de jugador, gratos recuerdos de cuando vas llegando al estadio y ves entrando a la gente al inmueble alentando los jugadores, es un ingrediente y una motivación extra para el jugador, pero hoy en día no lo permite, así que pues tratemos de verlo en casa, de cuidarnos unos a otros, ya se podrá más adelante disfrutar nuevamente en el estadio", dijo.