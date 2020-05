Confinamiento podría terminar en julio en Guanajuato, opinan expertos

Guanajuato.- Entre finales de junio y principios de julio se podría terminar el confinamiento en el estado de Guanajuato, estimó el experto Alejandro Macías, y recalcó que la entidad aún no ha llegado al punto máximo de contagios de Covid-19.

El infectólogo y ex comisionado nacional para la prevención y control de la influenza H1N1, señaló que el regreso a las actividades en la entidad tardará por lo menos seis semanas y deberá ser gradual y sectorizado, debido a que hay regiones con mayor actividad que otras.

"Seguramente en Guanajuato nos va a tomar varias semanas llegar al punto máximo, puesto que apenas estamos sintiendo la actividad con mayor intensidad y una vez que lleguemos al punto máximo, la vuelta o digamos el declive nos tomará un mes más”, explicó.

No veo que vayamos ya en declive llegando a la normalidad antes de digamos unas seis semanas en el estado de Guanajuato", dijo en entrevista con AM.

Aún no se ha aplanado la curva

Señaló que ni a nivel nacional, ni en el estado de Guanajuato se ha aplanado la curva, lo que hace complicado que en estos momentos se realice un plan para volver a la nueva normalidad.

Creo que en la República en general seguimos en ascenso en la curva y muy particularmente también en el estado de Guanajuato y hemos visto cómo esta curva en ascenso significa no solo más pacientes en las consultas, sino más pacientes más en los hospitales”, explicó.

“Es notorio como por ejemplo el nuevo hospital Covid de la 20 de enero tiene una mayor ocupación y eso refleja que ya hay una actividad mayor en la comunidad. Entonces, es difícil hacer un plan de salida cuando aún no llegamos a una meseta en la actividad", agregó.

Señaló que en el plan para reanudar actividades del Gobierno Federal tiene buenas intenciones, pues prioriza la salud de las personas. Sin embargo, no se le puede "marcar una agenda" al virus.

Expuso que los estados y municipios son los que deban determinar cuándo es el momento ideal para terminar con la jornada de la sana distancia, debido a que la información a nivel nacional no es suficiente para tomar la decisión de manera uniforme.

Además de que en la Fase 3 de la pandemia es fundamental no sólo medir el número de casos positivos, sino también la ocupación en los hospitales y en las camas de terapia intensiva.

"Así como no podemos hablar de una actividad que sea uniforme en toda la República, tampoco en el estado de Guanajuato lo vamos a encontrar uniforme, creo que en Guanajuato hay distintos grados de actividad y habrá regiones que la tengan muy baja. No podemos confiar en las estadísticas nacionales, puesto que no tienen el grado de fineza para que los gobiernos locales y el gobernador tomen sus decisiones en cuanto a mantener el distanciamiento o ya permitir algunas actividades, se va a tener que sectorizar y regionalizar".

MCMH