Confirma diputada Guadalupe Guerrero contagio y está en aislamiento

Guanajuato, Guanajuato.- La diputada Guadalupe Guerrero Moreno informó que se encuentra en buen estado de salud, esto después de darse a conocer que dio positivo a COVID-19.

La legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) aseguró que permanece confinada y lo hará durante los próximos días, además anunció el cierre de su casa de gestión también por algunas semanas para evitar contagios.

En los últimos días referí cierto síntoma de malestar y alguna dificultad para respirar, lo cual ocurrió en las instalaciones del Congreso del Estado. Con posteridad dejé de presentar algún otro síntoma. No obstante, decidí someterme a la prueba respectiva, en la que di positivo a COVID-19, pero cabe manifestar, que me mantengo completamente asintomática”, dijo.

Aseguró que los síntomas relacionados con el virus se han retirado, pero resaltó que por recomendación médica y protocolos para evitar contagio se aisló cuando se le dieron a conocer los resultados de la prueba.

“Los médicos propusieron que para evitar contagios, me mantenga confinada por 10 días, recomendación que he acatado y acataré con toda puntualidad, como marcan los protocolos.”

Quiero manifestarles que me mantengo en plena recuperación. Estoy bien, me siento bien, y no han decaído mi ánimo y mi determinación de trabajar, ahora desde mi casa, en beneficio de la sociedad guanajuatense”, finalizó.