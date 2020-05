Confirman 14 contagios de Covid en C4; denuncian falta de medidas de prevención

León.- "Nos tienen en el matadero", denunció un trabajador del C4 de León que detalló para AM las deficiencias en medidas de seguridad y la serie de casos positivos de Covid-19 que se han presentado en esas instalaciones.

El empleado pidió guardar su identidad por temor a represalias, y detalló que desde la primer semana de mayo ya había rumores de tres personas con el virus.

El 12 de mayo ya supe de una compañera que dio positivo”, y a partir de entonces se han dado más casos positivos.

Puntualizó que las medidas no son adecuadas en el lugar pues se cuenta con un arco sanitizante, pero en ocasiones no funciona y solo se les obligaba el uso al ingresar, no al dejar el lugar.

A eso se suma que se tenía gel antibacterial en pocos puntos y no había en los puestos de quienes atienden llamadas.

ale una persona de turno y le entrega a otra y se usa la misma máquina, ahí se pueden infectar”.

Apenas el martes 26 se empezó a distribuir más gel antibacterial en las instalaciones.

No proporcionan cubrebocas, ni guantes. Las medidas no se aplicaron y de eso todos nos dimos cuenta”, dijo el empleado a AM.

Además, a pesar de que hay empleados que han manifestado tener síntomas como temperatura alta y tos, no se les ha permitido faltar.

También resaltó que en estas instalaciones no hay ingreso de aire desde el exterior, circula el mismo aire, por lo tanto se ha convertido en factor de riesgo para la propagación del virus.

Con todas estas situaciones, tan solo en el turno matutino se dieron los primeros contagios y de tener casi 14, solo quedaron 6 personas, las cargas de trabajo son mayores

Esto ha generado que la atención en el número de emergencia 911 sea más lenta, e incluso llegaron a tener entre 70 y 90 llamadas en espera en algunos momentos del fin de semana pasado.

Defiende Seguridad Pública que aplican medidas de prevención

Son 14 los trabajadores infectados de Covid-19 en el Centro de Comunicaciones Cómputo Control y Comando (C4), pero el contagio inició por actividades fuera del lugar, confirmó la Secretaría de Seguridad Pública de León.

Mediante un comunicado emitido esta tarde, la dependencia municipal además resaltó que reforzó medidas en el sitio.

Tras la denuncia de un brote de Covid-19 en estas instalaciones ubicadas al noroeste de la ciudad, la Secretaría detalló de sus precauciones en una misiva oficial.

Con relación a estos casos y como se informó previamente, se detectó que el contagio pudo iniciar en actividades fuera de su labor en el C4”, aseguró la dependencia en su comunicado.

“La Secretaría de Seguridad Pública continúa fortaleciendo las medidas sanitarias en sus instalaciones Esto en atención al número de contagios de Covid-19 que se han presentado entre personal de esta área”, añadió.

Se detalló que entre las medidas está la exigencia de portar cubrebocas, el uso constante de gel alcohol y la desinfección de cubículos y espacios de trabajo.

También menciona un arco sanitizador en los acceso del lugar e instalación de tapetes desinfectantes para desinfectar calzado del personal, ambas acciones se detalla que se implementaron “varias semanas antes de que iniciaran los contagios”.

Además aseguró que hay desinfección constante de las áreas de trabajo y se le requiere al personal la aplicación de gel antibacterial antes de instalarse en sus puestos de trabajo.

Las pruebas de Covid-19 se aplicaron a 97 personas entre el 28 de abril al 26 de mayo,d detalló la dependencia.

MCMH