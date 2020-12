Confirman venta de artículos navideños en explanada de la Plaza del Comercio

Irapuato.- Del 13 de diciembre al 6 de enero se realizará la venta de temporada navideña en la explanada de la Plaza del Comercio Popular, donde se instalarán 411 comerciantes y la cual se llevará a cabo con estrictas medidas para evitar la propagación de COVID-19.

Daniel León Morales, director de Mercados, comentó que por la pandemia, los comerciantes y las autoridades han hecho una venta emergente y temporal con características y métodos distintos con giros libres para poder salvar la navidad, cuidando la economía y la salud.

Informó que todos los comerciantes titulares que están registrados en el padrón sólo tienen permiso para poder instalar un puesto que tendrán medidas de 2 por 3 metros.

Asimismo, dijo que habrá una brigada de sanitización por todos los espacios y en la periferia habrá elementos de la Policía Municipal y Tránsito.

Los puestos estarán abiertos de 9 de la mañana a 9 de la noche, a excepción del 5 de enero, donde por la venta de juguetes se permitirá que puedan vender durante más horas.

Aprovechar la experiencia que hubo de la feria del alfeñique, se hizo un esfuerzo, pero no fue suficiente, así como esto también se podra mejorar, no fue suficiente y vimos los detalles que no fueron correctos y las observaciones de los diferentes líderes para evitar ese tipo de situaciones, sabemos que la gente está viniendo, si queremos que venga, pero con las medidas necesarias”, expuso.