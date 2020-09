Confronta a PAN y Morena rebelión de gobernadores

León, Guanajuato.- La salida de 10 gobernadores de la Conago, entre ellos al de Guanajuato Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, enfrenta a legisladores federales del PAN y Morena.

El coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados y miembro de la primera generación de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Juan Carlos Romero Hicks, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador escuchar.

No escucha: Romero

En una conferencia vía Zoom en la que acompañó a Marko Cortés, presidente nacional del PAN, Romero Hicks recordó la primera reunión de la Conago con el Presidente (Vicente Fox) el 21 de febrero 2003 en donde se manifestaron los gobernadores por una agenda común, el diálogo y fortalecer el pacto federal.

La agenda eran las reformas, campo, presupuesto, seguridad, desarrollo social.

“Cuando fundamos la Conago se hizo bajo tres principios fundamentales: participación voluntaria, consenso y el fortalecimiento del pacto federal.

“Ahora hay que lamentar que no existe ese espacio de colaboración efectiva porque tenemos un Presidente que se levanta todos los días y nos dice que va a escuchar a México y solamente se escucha asimismo. Necesitamos fortalecer la República”.

El panista anotó que el Municipio no es menos que el Estado, ni el Estado menos que la Federación, son tres órdenes con atribuciones exclusivas y coordinadas.

“La expresión de los 10 gobernadores lo que estamos escuchando es que no hay diálogo, no hay propuesta, no hay construcción compartida y perdemos todos”, dijo.

Es berrinche: Antares

La bancada de Morena en el Senado ofreció una conferencia de prensa para hablar de la salida de los 10 gobernadores, Antares Vázquez opinó que son “candil de la calle y oscuridad de su casa” pues la apertura que piden no hay en sus estados.

“En el Gobierno de Guanajuato Diego Sinhue abandona a los municipios y gobierna para el círculo rojo. En dos años no se ha reunido una sola vez con los 46 alcaldes y ha abandonado a los municipios en el estado más violento del país. No hay respaldo cuando alcaldes y alcaldesas lo piden para cuidar a la población”, señaló.

Acusó que la renuncia a la Conago es exclusivamente con tintes políticos. Y apuntó que no afectan al Presidente, sino la interlocución entre los mismos gobernadores.

“Esto no pone en riesgo el pacto federal, no están renunciando al pacto, están renunciando a una trinchera exclusivamente de gobernadores. Es un berrinche electorero... Ellos son los separatistas, pretendiendo amagar al Presidente”, dijo.

La morenista criticó que argumentan que no los escuchan cuando recientemente el Presidente de la República visitó esos estados y se reunió con los gobernadores.

“Cuando el presidente López Obrador está en estos estados ellos como corderitos temblando y después se ponen muy valientes. Nosotros vamos a estar denunciando porque está todo el aparato de Gobierno en Guanajuato dedicado a lo electorero”.

Conago, inútil: Reynoso

La senadora leonesa por el PAN, Alejandra Reynoso Sánchez, manifestó su respaldo a la decisión de Diego Sinhue y de los otros nueve gobernadores.

“Es una decisión responsable, cuando surge la Conago era un espacio de interlocución, de acuerdos, sin embargo a estas alturas, especialmente con este Gobierno federal, no cumple con esa función, no es eficaz, no tiene razón de ser”.

“No es un berrinche, y menos electoral, es trabajar de manera objetiva, y entiendo que Morena no lo comprenda porque no han gobernado, salvo la Ciudad de México y ahora en algunos estados, y no saben lo que es el federalismo porque ellos hacen sólo lo que su patrón el Presidente de la República les dice”, opinó en entrevista.

Respecto a que el Gobernador de Guanajuato haya dicho antes que no estaba de acuerdo personalmente en dejar la Conago, comentó que se entiende que es integrante de una Alianza Federalista que tiene objetivos comunes y no personales.

“¿Para qué participas en un organismo que finalmente no hace nada? Ya no hay un propósito, un objetivo, y la Alianza Federalista tiene objetivos muy claros”, anotó.

Por último dijo esperar que haya disposición para revisar el pacto fiscal federal.

HLL