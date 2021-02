Descarta Alejandra Gutiérrez regresar al Congreso tras muerte de Beatriz Yamamoto

León, Guanajuato.- Ante la pérdida de la legisladora suplente, Beatriz Yamamoto Cázares, la precandidata del PAN a la alcaldía de León, Alejandra Gutiérrez Campos, no planea regresar al Congreso del Estado y se enfocará en armar su propuesta de campaña.

Ya me fue aceptada la licencia, no tengo pensado regresar, no hay disposición legal que señale que tenga que regresar, hay mucho que hacer y el que a dos amos sirve con alguno queda mal", declaró la panista en una conferencia de prensa virtual.