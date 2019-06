Congreso promueve paridad y no la practica

Guanajuato capital.- El Congreso de Guanajuato pretende ser uno de los primeros en aprobar la reforma constitucional de paridad en todo; sin embargo, a nivel institucional no está cerca de lograr la igualdad entre hombres y mujeres.

De 20 áreas directivas que tiene el Poder Legislativo de manera interna, considerando direcciones, unidades e institutos, sólo siete son encabezadas por mujeres y 13 por hombres.

En comparación con la pasada legislatura, las mujeres sólo ganaron un espacio, pues anteriormente ocupaban seis áreas directivas.

Las áreas dirigidas actualmente por mujeres son: Unidad de Transparencia, Dirección de Tecnologías de la Información, Dirección de Contabilidad, Dirección de Control de Bienes, Adquisiciones y Almacén, Dirección de Mantenimiento, Unidad de Atención Ciudadana y Gestión Social y Unidad de Seguimiento y Análisis de Impacto Legislativo.

Los cargos de decisión, son en su mayoría ocupados por hombres, por ejemplo, la secretaría general está encabezada por Ricardo Narváez Martínez, la contraloría interna por Rafael García Ríos, la Dirección de Servicio Técnico y Apoyo Parlmentario por Eduardo Aboytes Arredondo, el Instituto de Investigaciones Legislativas por José Eduardo Rostro Hernández.

Ayer, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales avaló la minuta por la que se reforman diversos artículos de la Constitución Política en materia de paridad de género.

La presidenta de la comisión, la panista Libia Denisse García Muñoz Ledo, aseguró que la iniciativa tiene como objetivo garantizar la paridad entre hombres y mujeres en los tres poderes, así como en organismos constitucionalmente autónomos, a nivel federal y estatal.

“Es innegable para quienes hemos participado en política, que a las mujeres siempre nos ha costado un poco más trabajo abrir los espacios en muchos ámbitos de la vida pública... las mujeres están ahí y tienen ganas de hacerlo, lamentablemente los espacios no se han abierto.

No ha sido sencillo la conquista por nuestros derechos y la reforma es una reivindicación a los derechos de participación política de las mujeres, no es una concesión y no es ningún regalo, esto es el resultado de la lucha de muchas mujeres que nos antecedieron y de otras tantas que siguen dando la batalla desde el Congreso federal o los Congresos locales”, precisó.