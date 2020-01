Conmemoran Día de la Enfermera en Delegación del ISSSTE

Celaya.- Conmemorando el Día de la Enfermera, la delegación Estatal del ISSSTE en Celaya realizó una jornada con charlas, conferencias y homenajes para las enfermeras.

Las actividades se realizaron en el Auditorio de la Delegación Estatal en Celaya con una actividad rompehielos para las más de 40 enfermeras de Celaya, León, Irapuato, Salamanca, entre otros municipios.

El representante del ISSSTE en Guanajuato, Guillermo Caballero Mendoza, agradeció la presencia de las enfermeras.

Para recordar su labor y compromiso, se realizó la presentación de la vida y obra de Florence Nightingale, quien fue la fundadora de la enfermería moderna, a cargo del SNTISSSTE.

Uno de los actos más emotivos fue donde se explicó “La Dama de la Lámpara” a cargo de la enfermera de la clínica del ISSSTE en Celaya Sofía Martínez, donde se realizó el acto simbólico de la Ceremonia del paso de la luz de la enfermería, acción que estuvo a cargo de la enfermera de la clínica de Irapuato Elizabeth Chacón.

Recordemos que pasar la luz es el ritual que significa el origen de la profesionalización de la carrera, debido a la enfermera inglesa Florence Nightingale, a quien se atribuye la enfermería como profesión, somos esa luz que no debe extinguirse y siempre debemos recordar nuestro juramento, de ejercer nuestra profesión dignamente, abstenerse de todo lo nocivo y dañino, no tomar ni suministrar sustancias perjudiciales para la salud, hacer todo lo que esté a nuestro alcance para elevar el nivel de enfermería y considerar como confidencial toda la información que se me sea revelada en el ejercicio de mi profesión”