¿Construcción de City Park secará el cárcamo? Esto revela estudio hídrico

El regidor Jorge Cabrera González, presidente de la Comisión de Medio Ambiente, aseguró que la construcción de City Park no se detendrá al estar todo en orden, sin ningún error, ni delito que perseguir, en normativa y buscando el beneficio de la ciudadanía.

“No es un área protegida y no es un humedal, es un cárcamo artificial, las aves que habitan son migratorias, entonces no hay aves propias de la localidad o que están en peligro de extinción, naturalmente con el ruido de la construcción los pájaros vuelan, pero regresarán cuando se termine la obra, así que no hay un riesgo latente como se está mencionado”.

Desfogue natural

Explicó que se tiene un estudio hídrico (agua) con el que se otorga el permiso de Gestión Ambiental y el cual señala que no están conectados la presa y el cárcamo.

Esto desmiente las versiones que dicen que en mayo va a quedar seco el cárcamo, si se seca o no depende de las lluvias que haya este año como las hay cada año.

Comentó que el cárcamo es un desfogue natural de los bulevares José María Morelos y Adolfo López Mateos, el cual se hizo artificialmente cuando se excavó para hacer los contrafuertes de la presa del Palote; como consecuencia, con los años se fue acumulando agua de la lluvia y del desfogue de las vialidades.

Bienestar para la sociedad

Con relación a que si alguien está dirigiendo u organizando a los activistas y protestantes en contra de la construcción de City Park, dijo que no lo sabe y no especularía.

“Siempre que se organiza la gente es algo positivo, pero en lo que nosotros basamos las decisiones es en los estudios técnicos y el bienestar para la sociedad porque siempre habrá a quien no le guste el proyecto y no porque no les guste no se va a llevar a cabo”, concluyó.