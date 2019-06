Construyen edificio en Lomas de Comanjilla, pero no hay ni agua potable ni drenaje

Silao.- La Dirección de Desarrollo Urbano Municipal de Silao autorizó la construcción de un edificio de tres niveles en el fraccionamiento campestre Lomas de Comanjilla, donde no hay agua potable ni drenaje sanitario.

José Jorge Torres Hinojosa, titular de la dependencia, otorgó el permiso PC19-0031 con fecha de inicio de obra el 23 de enero y terminación el 23 de julio del presente año.

Dicho documento está a nombre del propietario, Fernando Zúñiga Toro, con domicilio en Monte Athos No.35 y en la descripción dice: “permiso de construcción para obra nueva por lo siguiente: casa habitación por una superficie de 714.42 metros cuadrados”, estando a cargo del perito especializado, arquitecto Antonio Álvarez Montes.

‘Disfrazaron’ proyecto

La construcción se autorizó debido a que supuestamente cumplía con todas las normas.

Vecinos señalaron que están haciendo un edificio de tres niveles con departamentos en el segundo piso.

De acuerdo al proyecto que han presentado, la parte baja será la estancia y en el tercer nivel un área recreativa.

El problema es que es un proyecto disfrazado. A Desarrollo Urbano le hicieron ver que era una residencia, cuando en realidad es un edificio de departamentos”, dijo Jorge Alejandro, vecino.

El habitante señaló que la construcción no ha sido supervisada y que el fraccionamiento no cuenta con drenaje, sólo fosas sépticas y el Municipio da permisos, pero no servicios.

Los mismos habitantes señalaron que no se presentaron estudios de impacto ambiental y vial, además de que las autoridades argumentan que el fraccionamiento no está municipalizado.

Defienden que propietario cumplió con normas

Rubí Lona, presidenta de colonos, señaló que el fraccionamiento tiene uso de suelo para vivienda unifamiliar campestre, para casas de descanso, y no para la construcción de edificios de tres niveles.

La asociación ya demandó al presidente municipal de Silao, José Antonio Trejo Valdepeña, para que abra una investigación sobre el permiso que otorgó Desarrollo Urbano.

Personal de la dependencia informó que el propietario cumplió con las normas que exige el reglamento de construcción de Silao, que es que se construya 70% del terreno, pero no se solicitó estudio de impacto ambiental ante la falta de drenaje.

Según el reglamento está dentro de la norma, el problema es que si no hay drenaje cómo se solventarán los desechos de ese edificio”, cuestionó.

Defienden uso de suelo

En el Desarrollo Inmobiliario que realizó el proyecto de Lomas de Comanjilla se informó que el fraccionamiento abarca 200 hectáreas y que se vendieron mil 500 lotes; aclararon que el uso de suelo es para la construcción de viviendas campestres y no para edificios.

Sólo cuenta con tres pozos para dotar de agua a los habitantes, pero no es agua potable. Tampoco cuenta con drenaje sanitario ni pluvial.