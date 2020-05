Construyen en Salamanca escuela sin servicios públicos

Salamanca, Guanajuato.- El Gobierno del Estado a través del Instituto de Infraestructura Física Educativa de Guanajuato (Inifeg), invirtió 26 millones 147 mil 697 pesos en un plantel educativo en Salamanca que no cuenta con servicios públicos.

La inversión que se realizó en dos etapas para el Centro de Estudios Tecnológicos en Aguas Continentales (CETAC), está estancada ya que el terreno se localiza en una zona suburbana sobre el libramiento sur de la ciudad, sin agua, drenaje, energía eléctrica ni pavimentación.

La Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG), informó por medio de un comunicado, que hasta el momento se tiene un avance del 99% y el plantel quedará terminado a finales de mayo.

Además, se detalló que se tiene proyectado para el próximo ciclo escolar que el CETAC preste el servicio educativo en sus propias instalaciones debido a que actualmente lo hacen en una escuela de educación básica de la ciudad.

Una fuente de AM reveló que no existe voluntad de la administración municipal de Salamanca a cargo de Beatriz Hernández Cruz, para introducir los servicios y por eso el edificio permanece sin ser utilizado.

Sin embargo, la SEG informó que hay un compromiso con el Municipio para acercar los servicios.

Se buscó una postura del Municipio a través de la Dirección de Comunicación Social, pero no hubo respuesta.

AM visitó el lugar que está resguardado por tres custodios de una empresa privada, quienes comentaron que aún se están realizando algunos trabajos menores por parte del contratista.

No haya nada de servicios, no tenemos luz, ni agua, ni drenaje, desde hace como cuatro meses vinieron y dijeron que iban a poner la luz, pero hasta ahorita no hay nada”, dijo uno de los custodios.