Construyen leoneses y viven sobre ductos de gas y combustibles

León, Guanajuato.- Desde hace 20 años un ducto de gas natural atraviesa la parcela de Aarón Mendoza Serrano, un habitante de la comunidad Santa Rosa Plan de Ayala, al sur de León.

El campesino está preocupado porque el derecho de vía de los ductos está invadido con construcciones y teme una explosión. La venta de terrenos en la zona no para.

En el 2000 fueron colocados señalamientos en los ductos. La compañía Engie advierte no construir ni excavar en la zona marcada con postes amarillos colocados sobre la franja.

Sin embargo, nadie hace caso a los avisos, no sólo de los ductos de gas, sino también de Petróleos Mexicanos.

Un muchacho comenzó a fincar ahí sobre la mera línea de los ductos, pero le pararon la obra hace como unos dos meses. Unos ingenieros le dijeron que ahí no se puede construir”, dijo Aarón.

Un fraccionamiento inició en la misma zona y ya tiene cuatro construcciones al pie de los ductos, una de ellas con el letrero de venta.

De acuerdo con el Atlas de Riesgos de León, los ductos de gas natural y poliductos de Pemex están considerados como “Peligros potenciales en el municipio”.

Uno de los riesgos es el gasoducto que atraviesa entre las comunidades de Santa Rosa Plan de Ayala y Los Arcos, donde hay fraccionamientos irregulares en zonas rurales.

Una granja sobre la carretera Santa Rosa Plan de Ayala a San Pedro del Monte, es otra de las construcciones que obstruyen el derecho de vía de los ductos de gas natural.

Los letreros de advertencia para no invadir quedaron a ambos lados de la entrada principal de la propiedad ubicada cerca del Centro de Atención Integral en Adicciones.

Con la instalación de los ductos de gas natural hace dos décadas el riesgo potencial de un accidente llegó para familias que ahí ya vivían en pequeños grupos.

Francisco Valdivia y su familia son dueños de la Granja Vista Hermosa, ubicada sobre la carretera León-Cuerámaro cerca de la comunidad Los Arcos.

Desde un principio se opuso a que los ductos de gas pasaran por su propiedad porque sabía de los riesgos que representarían. Tampoco estaba de acuerdo con la indemnización que le ofrecieron por el derecho de vía.

Sin embargo, la empresa negoció con el dueño de la parcela vecina y la situación dio un giro.

No queríamos que esos tubos pasaran por aquí. En ese tiempo la persona que vino me ofrecía 600 mil pesos por dejar que los pusieran por mi terreno y les dije que quería un millón de pesos, no aceptaron y los desviaron por la parcela que está a un lado”.