Construyen restaurante sin tener permisos

León.- La dirección de Desarrollo Urbano de León inició un procedimiento administrativo por la construcción irregular de un restaurante-bar en la zona del Campestre, en la esquina de Cerro Gordo y Manuel López Sanabria.

La directora de Desarrollo Urbano de León, Teresita del Carmen Gallardo Arroyo, dijo que se trata de una construcción irregular que no cuenta con permiso.

Informó que el 13 de agosto de 2018 recibieron una solicitud de demolición de la finca localizada en esa esquina.

Se les otorgó solo el permiso de la demolición total de la construcción existente. El folio es el 44-10322. En octubre recibimos una solicitud de permiso de uso de suelo para restaurante-bar, el cual resultó positivo y se le otorgó con el folio 44-11125-AN.

La funcionaria explicó que se otorgó el permiso respectivo “debido a que la avenida Cerro Gordo es corredor de servicios de intensidad media y que está clasificada como vialidad primaria”.

Los responsables presumen de influencias.

Gallardo Arroyo precisó que el permiso de uso de suelo que se concedió es el inicial que se otorga para hacer toda la gestión posterior.

Pero a quienes realizan esta obra les falta el permiso de construcción y para obtenerlo tienen antes que contar con los permisos de alineamiento vial (impacto vial) e impacto ambiental.

Una imagen de la finca, en enero de 2015, cuando estaba la construcción que derribaron.

La obra no tiene espacio para estacionamiento, está en una reducida esquina y colinda con un edificio de departamentos de 20 pisos que está en construcción.

El alineamiento vial tiene que ver con predios, tienen que entregar un estudio de impacto vial. Les falta el de impacto ambiental. En enero hicieron una solicitud de construcción que fue rechazada y otra en este mes de marzo que también se rechazó debido a que no están solventando lo que se les pidió en el permiso de uso de suelo, explicó Gallardo Arroyo.

También se les solicitó documentación “debido a que no es clara la presentación del proyecto. Se otorgó el permiso de uso de suelo porque es compatible en esa zona. Pero tienen que cumplir otros requisitos. Por eso está en proceso de gestión”, añadió.

El miércoles personal de Desarrollo Urbano realizó una verificación para ver si los responsables de la obra habían cumplido con la demolición y se enteraron que ya hasta están construyendo, por lo que se hizo una notificación y se inició el proceso administrativo respectivo.

Por incumplimiento del proceso se les puede aplicar una sanción hasta por 800 mil pesos y clausurar el proyecto.

“Cualquier obra que inicie sin permiso está en una irregularidad”, señaló la funcionaria municipal.

Siguen adelante

am estuvo en el lugar el miércoles y los responsables de la obra habían colocado en la fachada de la obra una lona informativa con el permiso No. 2018/44-10322, No. de Control 44-11125-AN, que corresponde al permiso de demolición de una barda que Desarrollo Urbano otorgó a la arquitecta Eugenia Elizabeth Torres Bernal, con registro No. 2-701, en la colonia Casa de Piedra.

Ayer la lona ya había sido retirada y los obreros señalaron que los responsables del proyecto eran los arquitectos Fredy y Claudia, de Puebla.

La esquina en agosto de 2018, cuando empezó el derribo y ya se ve atrás el edificio en construcción.

Uno de ellos se identificó como Fredy Tesmol y dijo que no daría declaración alguna sobre la falta de permisos, pero que la obra no se detendrá y que para ello “se contrató a Eugenia Torres”.

El supuesto responsable de la obra expresó su confianza de que conseguirán los permisos requeridos.

Reclaman vecinos

Vecinos del Club Campestre, Villas del Campestre y Misión Cañada se quejaron de que construyan un restaurante-bar en la esquina de uno de los cruceros más conflictivo de la zona, por el impacto vial que tendrá, además de que ni siquiera cuenta con estacionamiento.

La obra se localiza en la esquina del acceso principal al fraccionamiento Club Campestre y los vecinos del lugar fueron los primeros en protestar por los problemas viales que se generarían.

El presidente de la Asociación de Colonos del Club Campestre, Raúl Félix Aizcorbe, señaló que el restaurante en construcción carece de espacio para automóviles.

El estacionamiento lo quieren hacer en un terreno que rentaron unos 300 metros arriba del lugar, por la avenida Cerro Gordo, delante de Villas del Campestre, con valet parking, lo que generará serios problemas viales, señaló el Presidente.

El problema se complica porque en esa misma esquina se construye un edificio de 20 pisos, al que los vecinos se opusieron también, pero las autoridades otorgaron los permisos respectivos.

En contraesquina del lugar está el Hospital Ángeles y a unos metros, sobre avenida Cerro Gordo, la tienda HEB, que se opuso a prestarles o rentarles su espacio de estacionamiento.