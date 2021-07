Empresarios consideran inútil Consulta Popular 2021 sobre juicio a expresidentes

Guanajuato.- Dirigentes empresariales y líderes de opinión del Corredor Industrial consideran que la Consulta Popular 2021 que se celebrará mañana es inútil y descartan participar.

Promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador para enjuiciar a los ex presidentes de la ‘era neoliberal’, la Consulta Popular 2021 ni siquiera los menciona.

La Suprema Corte de Justicia cambió en octubre del año pasado la pregunta, para respetar la presunción de inocencia, según se explicó.

“Yo creo que si hay un delito que se debe de perseguir, debe perseguirse, si los ex presidentes cometieron algún ilícito pues tendría que aplicarse la ley, no tendría que ponerse a discusión y a ver si la gente tiene ganas o no”, señaló Héctor Carlo León Ramirez, Presidente de la Canaco Irapuato.

Juan Yudico, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Celaya, coincidió en que el ejercicio no es útil.

“No participaré. La consulta es un ejercicio democrático muy importante para el País y es una avance en estos temas, pero desafortunadamente esta consulta en específico no tiene un sentido que pudiera aportar elementos que sumen a nuestra democracia. La ley no puede ser consultada. Es una consulta estéril”.

Coincidió Héctor Rodríguez Velázquez, Presidente de Coparmex León.

“Esta consulta es legal, se cumplieron con todos los requisitos de la ley. A título personal yo no estaría participando simple y sencillamente porque habiendo tantas necesidades en nuestro País es increíble que se destine tanto dinero a este proceso, para algo tan sencillo como aplicar la ley”.

Rocío Naveja Oliva, Presidenta del Observatorio Ciudadano de León, expresó su escepticismo.

“No participaré. Me parece que estos ejercicios no tienen un propósito, un para qué en beneficio de la ciudadanía. Esta consulta no tiene ninguna razón de ser. Un sí o un no, es estéril”.

Luis Gerardo González García también sostuvo que no es un asunto importante.

“No pienso participar. Nos quejamos de que no hay dinero para nada, que hay que bajarle el gasto, creo que hay obras y situaciones muy difíciles que se tienen que ejercer donde realmente hay que trabajar para sacar a México de los problemas que tenemos. Simplemente creo que son distractores, que no es importante”, dijo el Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León

“No estoy de acuerdo, pues no puedes estar consultando si vas a aplicar la ley, pues si ahí hay delitos a perseguir, pues se tienen que perseguir, no se tienen que consultar”, señaló Antonio Rivera Garcia, presidente de la Coparmex Irapuato-Salamanca.

