EN VIVO: ¿Cómo va la Consulta Popular en los diferentes municipios?

León, Guanajuato - Hasta las 12:00 del medio día se instalaron por completo las 2,804 mesas receptoras de votos de la Consulta Popular 2021, en los 15 distritos electorales del Estado, reportó Comunicación Social del INE Guanajuato.

A las 11:00 de la mañana, en el INE se tenía el reporte de 2,705 mesas de votación instaladas para la Consulta Popular 2021 en Guanajuato, que representaban el 96.47% del total de 2,804.

Solo faltaban 99 por reportar, pero esto no significaba que no estuvieran instaladas, sino que "podemos deducir que ya están instaladas y operando normalmente", aclaró el vocal ejecutivo del INE en Guanajuato Jaime Juárez, sino que no estaban cargadas en el sistema informático.

