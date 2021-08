Consulta Popular 2021 en Guanajuato arranca con poca gente

León, Guanajuato - A más de una hora de que abrieran la mesa para la Consulta Popular 2021 en la Universidad DeLaSalle, del municipio de León, solo cinco ciudadanos han emitido su voto.

Funcionarios de casilla, instalados en la sección 1702, refirieron que por estar localizados en una institución privada, no les permitieron colocar señalética o algún otro anuncio que identifique el módulo elector del INE.

Esto perjudica la intención de las personas, al no ver que aquí se puede emitir su voto, pues no vienen, algunos de los poquitos que han venido, nos dijeron que debería saberse que aquí se vota", dijo la funcionaria Rosario.

La mesa receptora lució vacía la mayor parte del tiempo durante la primera hora de apertua en la Universidad DeLaSalle. FOTO: Joel Reyes Laura

Esta mesa ubicada en la colonia Campestre, abrió en punto de las 8 de la mañana y hasta el momento la asistencia ha sido escasa.

En la primera hora de apertura solo dos votaron en Loma Dorada

Refugio Alfaro fue el primero en votar en el módulo 1494 de Loma Dorada en el polígono Las Joyas, cerca de las 9 de la mañana.

Su primera intervención fue en la Consulta Popular, pues dejó pasar la consulta sobre el Aeropuerto de Texcoco.

Es una manera de ejercer libertad, tenemos que hacer que paguen por el daño al país y cambiarlo”, aseguró el hombre de más de 40.

En la primera hora de votación solo dos personas acudieron a la Consulta Popular 2021 en la mesa del polígono de Las Joyas. FOTO: Daniel Martínez Macías.

Previo a trabajar se topó con una de las casillas en la Escuelas primaria urbana Maria Consepción Valtierra, donde operan seis funcionarios y es una base militar con 100 soldados residentes, según vecinos.

Nosotros no tenemos nada que ver con esas persona, llegamos hace una semana”, explicó uno de los militares a periodico AM durante el recorrido.

Al módulo solo entran quienes votarán en esa casilla, se aplica gel antibacterial y si no lleva cubre bocas se regala uno.

El punto es el más alejado al sureste de León, se encuentra en la glorieta principal del polígono las Joyas donde al menos viven 600 mil personas.

Hugo Santiago Botello Carrillo también llegó temprano al módulo, votó por enjuiciar a los presidentes antes de ir a su trabajo.

Así se va a cobrar un poco de lo mal que le hicieron al país”, dijo y aseguró que su esposa también votará.

Hugo fue el segundo participante de la consulta popular en apenas una hora.

En la zona un ayudante de la casilla salió a promocionar la consulta y pegó cartulinas para invitar a los vecinos de Loma Dorada.

En Irapuato también hay poca participación

Con poca participación se lleva a cabo la consulta ciudadana para enjuiciar a ex presidentes de México en Irapuato, pues las mesas receptoras se encontraban con muy pocas personas.

A partir de las 8 de la mañana se abrieron las diferentes mesas receptoras en el municipio de Irapuato, pero prácticamente estaban solas en las primeras dos horas solas y sin algún letrero que informe sobre el punto de votación, por lo que en algunos puntos ciudadanos se quedaron para informar a las personas.

Tal es el caso de Liz Carrera, ciudadana y activista, quien comentó que se quedó en el punto donde le tocó votar para avisar a las personas que era un punto para el ejercicio ciudadano.

Durante un recorrido en las mesas receptoras para la Consulta Popular 2021 Irapuato, los puntos casi no tenían gente.

¿Por qué estoy aquí? Porque es un ejercicio ciudadano, no promovido por ningún partido político, esta consulta no es por ningún berrinche de AMLO, no es por berrinche de morena, es una consulta que se inició por la ciudadanía y es mi derecho”, dijo.

Señaló que ella acudió para que en un futuro se pueda enjuiciar a las administraciones que mueven y manejan recursos, asimismo, señaló que acudió como activista ambiental pues la degradación del medio ambiente no ha sido una prioridad.

Liz Carrera, ciudadana y activista, se quedó en la mesa donde le tocó votar para avisar a las personas que era un punto de votación.

Comentó que ella al ver que no había una lona o algo que identificara a la secundaria oficial como punto de votación, pidió a los encargados del INE se colocara algo, sin embargo, solo pusieron dos hojas muy pequeñas por lo que optó por quedarse en la entrada e invitar a la gente a qué pasarán.

Llegué pregunté si aquí era la consulta y me dijeron que sí, entonces les sugiero que pongan una lona en la cual diga que es una consulta popular, no ha pasado nada únicamente pusieron dos hojas”, expresó.

El que no se hayan colocado lomas o algo que identificaran los puntos o no hubiera más información a ella la hacen sentir indignada, pues sabe que se destinó mucho recurso por parte del INE para que se llevará a cabo la consulta.

En Guanajuato, capital también hay poca gente

En Guanajuato, capital, cerca de las 8 y media de la mañana arrancó la Consulta Popular, sin embargo a diferencia de las elecciones anteriores, hay muy poca participación.

Este primero de agosto, se lleva a cabo la primera Consulta Popular 2021 a nivel nacional, en la cual los ciudadanos votarán a favor o en contra de la siguiente pregunta.

¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

Sin embargo, en esta ocasión se aperturaron menos casillas que en las elecciones anteriores, pues en una casilla se reúnen diferentes secciones. Esto también ha influido en la ciudadanía, pues hay quienes han peregrinado en busca de donde les toca votar.

Una de las mesas receptoras en Guanajuato, capital con poca gente interesada en votar en la Consulta Popular.

No tengo quien me auxilie en la compu entonces ando buscando desde hace rato mi casilla y, fui a donde siempre me toca y está cerrado, ya recorrí 4 y nada, yo quiero votar pero no sé dónde" dijo Leticia, ciudadana.

También la participación de la población ha sido menor, las casillas lucen semi vacías. En la casilla ubicada en la Escuela Normal, hasta las 10 de la mañana, solamente habían acudido 6 personas.

No tenemos conciencia de la democracia participativa, creemos que con votar cada 3 años basta y por eso estamos como estamos, creo que es importante no que la gente diga sí o no, sino que que participe", dijo Jaime Arellano, ciudadano.