León, Guanajuato - Adultos mayores denunciaron que personas de la Secretaría del Bienestar les condicionaron su aprobación a programas sociales si acudían a la Consulta Popular 2021 contra expresidentes.

Los que anotan para el apoyo me dijeron que si venía para ser observador, me dieron gafete y todo", explicó Miguel Ángel Reynoso, vecino de las colonia Loma Dorada.

Miguel Ángel tiene discapacidad y con gafete en mano aprobado por el INE, se le otorgó el acceso al módulo de la escuela pública Ma. Concepción Valtierra.

Me dijeron que en ocho meses me dan el apoyo, pero mientras que viniera a hacer gente", explicó Miguel quien dijo estará sólo tres horas, pues luego le duele su pie.

Herminia Vázquez se anotó al programa de pensiones para adultos mayores de la Secretaría del Bienestar, quienes la atendieron le dijeron que acelerarán su pago si asistía a votar y estar presente en el punto.

Me dijeron a mí, a otros les dieron gafete pero pues si no me puedo quedar adentro mejor me voy", dijo la señora quien estuvo a favor de enjuiciar a los expresidentes.