Consulta popular 2021: Alcaldes saliente y entrante de León la rechazan y dicen que la ley sólo se cumple

León. Gto.- Sobre la consulta popular que se realizará mañana, los presidentes entrante y saliente de León coincidieron en que la ley se cumple, no se consulta.

Héctor López Santillana, expresó para AM: “Las leyes están para que se actúe, no para que se consulten”.

Argumentó que hay asuntos de mayor importancia para el desarrollo de México: continuar con la vacunación, actuar de una forma decidida ante la delincuencia organizada para recuperar la paz y tranquilidad en el país.

E impulsar con políticas públicas efectivas, el desarrollo económico y social que demandamos las y los mexicanos.

Anunció que no participará en la consulta que se llevará a cabo este domingo en todo el país para preguntar si los mexicanos consideran que se debe proceder legalmente contra los actores políticos del pasado.

También Ale rechaza consulta popular

Por separado, Alejandra Gutiérrez Campos dijo que está convencida de la participación ciudadana.

“Pero el aplicar o no la ley no se debe de consultar, es una obligación. Si el presidente tiene elementos respecto a un acto ilícito, debe de actuar como corresponde, porque es autoridad”, afirmó para AM.

RMM