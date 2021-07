Avanza denuncia sobre dióxido de azufre en Salamanca

Salamanca, Guanajuato.- De las cuatro denuncias que presentó la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) hace más de tres meses ante instancias federales por contaminación con dióxido de azufre por parte de RIAMA y de CFE en Salamanca, sólo una sí va avanzando: la presentada ante la FGR.

La presentada ante Cofepris no la admitió porque dijo que no le correspondía, por lo que la PAOT presentó un recurso de reconsideración que todavía no se resuelve. Y las dos presentadas ante Profepa y ante CEA no han avanzado.

Así lo informó Anselmo Conejo Cornejo, encargado del despacho de la PAOT, en entrevista con AM.

Explicó que la Procuraduría presentó cuatro denuncias, tres de ellas el 22 de marzo pasado, todas en la Ciudad de México.

Los motivos fue la comisión de varios ilícitos: contaminación al aire y a la atmósfera con las emisiones de dióxido de azufre que empezaron a emitir RIAMA y CFE en marzo por utilizar combustóleo, pues no sólo se afectó a Salamanca, sino también a Irapuato y Celaya.

Ante la Cofepris se señaló afectación a la salud de los habitantes. Y ante la FGR, delitos contra la salud y el medio ambiente.

“Es la primera vez que nos admiten estos recursos”, expresó el encargado de despacho de la PAOT.

La denuncia más avanzada

La primera denuncia fue ante la Fiscalía General de la República (FGR), la cual fue admitida, aunque a pesar de que la PAOT la interpuso contra PEMEX y CFE por emitir dióxido de azufre, la Fiscalía lo cambió en la carpeta de investigación por contra quien resulte responsable.

Se presentó por delitos ambientales, pero la Fiscalía también podría decidir si se agrega otro ilícito o se cambia la denominación, de acuerdo con las investigaciones que realice.

Actualmente esta carpeta ya la tiene la delegación Guanajuato. El 12 de mayo solicitaron a la PAOT ampliar la documentación. A la Secretaría del Medio Ambiente le solicitaron todas las mediciones de calidad de aire desde enero hasta la fecha de presentación de la denuncia.

Las otras tres

Anselmo Conejo agregó que las otras tres fueron denuncias administrativas: Una en la CEA, que es la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Ambiente del Sector Hidrocarburos, en la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), esta última el 7 de abril.

De las cuales sólo la Cofepris se deslindó de responsabilidades y les informó que no tenía competencia para conocerla, a pesar de que es la dependencia que verifica los riesgos sanitarios.

Se determinó interponer un recurso de reconsideración el 16 de junio. Ayer se solicitó la actualización, por lo que se está en espera de su resolución.

Sobre la denuncia ante la CEA, le dio entrada el 12 de mayo y ayer la PAOT le solicitó información porque no le han dado nada.

Y la presentada ante Profepa lo turnó a la delegación Guanajuato, que solicitó hace dos semanas información.

Confían en que prosperen

Isabel Ortiz Mantilla, Secretaria del Medio Ambiente del Estado, refirió que el Gobierno del Estado de Nuevo León, el año pasado interpuso denuncias contra la refinería de Cadereyta, ante la CEA, y hace unos días, 1 de julio, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa instruyó a la CEA que tiene que resolver esta denuncia, porque no había dado respuesta.

Por lo que confió en que las denuncias presentadas por el Gobierno de Guanajuato prosperen.

El encargado del despacho de la PAOT mencionó que la presentación de las denuncias fue un trabajo conjunto de María Isable Ortiz Mantilla, secretaria del Medio Ambiente estatal; Raquel Barajas, coordinadora jurídica de Gobierno del Estado, y de la PAOT.