Contesta Gobierno de Irapuato recomendaciones por asesinato de menor

Irapuato, Guanajuato.- La Procuraduría de Derechos Humanos del Estado emitió la resolución con 8 recomendaciones al Presidente Municipal de Irapuato, para que instruya a dar continuidad a los procedimientos administrativos disciplinarIrapuato, Guanajuato.- El alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez, señaló que ya contestaron las recomendaciones emitidas por la Procuraduria de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, por la presunta participación de un elemento de Policía Municipal en el asesinato del menor Christian, de 12 años, ocurrido en la colonia Las Américas en mayo de este año.

Indicó que aceptaron la recomendación y esperarán a que las autoridades correspondientes emitan una sentencia definitiva del caso, para proceder a acatar las recomendaciones señaladas en la resolución.

Ayer se envió de manera electrónica la contestación, aceptando la recomendación de manera condicionada, hasta en tanto siga el proceso de este elemento, nosotros estamos siempre y lo hemos dicho, que la presunción de inocencia en este país sigue vigente”, dijo Ricardo Ortiz.

Entre las 8 recomendaciones, destacan la solicitud de una disculpa pública por parte del alcalde, pago de compensación por la muerte del menor, pago de gastos médicos del otro menor que fue agredido y brindar atención psicológica a las víctimas indirectas.

Al no haber respondido en tiempo las recomendaciones, el Procurador, Vicente Esqueda Méndez, indicó que solicitará al Congreso del Estado que llame a comparecer al Presidente Municipal de Irapuato.

Ortiz Gutiérrez dijo que hubo una confusión, pues en su momento, solicitaron por escrito una prórroga para dar contestación a las recomendaciones y que ya se envió de forma electrónica la contestación.

Refirió que se debe reconocer que hay un proceso penal en marcha y que para el gobierno local sería difícil anticiparse a la resolución de dicho proceso, aunque aseguró que respeta el trabajo de la Procuraduría de Derechos Humanos y se solidariza con la familia de las víctimas.

Vamos a seguir platicando con el Procurador, porque nos ha sucedido ya en varias ocasiones, no es que no estemos de acuerdo o estemos en contra, simplemente valoramos las diferentes posiciones y posturas de quienes participan en ese tema”, enfatizó.

El Alcalde dijo que no tiene problema en dar disculpas públicas cuando la situación lo amerite y que por el momento, no podrían dar una compensación económica, pues aún no hay una sentencia definitiva del caso, aunque están dispuestos a apoyar a la familia.

Yo desearía, ojalá que no hubiese sido el elemento, estamos en la mejor disposición de apoyar, pero si yo sacara ahorita un recurso cuando todavía no hay una sentencia, al rato me van a estar recriminando si la sentencia hubiese sido en otro sentido”, puntualizó.

Las recomendaciones por el asesinato del menor

La Procuraduría de Derechos Humanos del Estado emitió la resolución con 8 recomendaciones al Presidente Municipal de Irapuato, para que instruya a dar continuidad a los procedimientos administrativos disciplinarios que correspondan en contra de Pedro González Delgado, elemento vinculado a proceso penal por homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa.

Pero también a los elementos involucrados Juan Antonio Tafolla Guerra, Miriam Violeta Razo Herrera, Luis Alberto Cervantes Sierra, Fernando Ramírez Frías y Cristina Vanesa Pérez Castañeda.

La autoridad municipal tendrá que otorgar las compensaciones económicas a la familia del menor Christian, cubrir los gastos erogados por las víctimas, así como otorgar atención médica, psicosocial y/o cualquier otra atención especializada requerida a las víctimas indirectas.

También se recomendó otorgar atención psicosocial, rehabilitación física, tratamientos y atención médica necesarias, incluyendo secuelas y necesidades materiales para la plena recuperación de la lesión que sufrió otro de los menores involucrados en el hecho.

Ortiz Gutiérrez tendría que emitir una disculpa pública dirigida a los afectados, debiendo manifestar un rechazo enérgico y absoluto a las conductas de los elementos de Policía Municipal.

Se solicitó también enviar un oficio al Presidente de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, para que se proceda al ingreso de las víctimas reconocidas al Registro Estatal de Víctimas, en los términos de la Ley de Víctimas del Estado de Guanajuato y su reglamento.

jrosales@am.com.mx

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos