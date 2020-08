Contrata Toyoda Gosei Irapuato - México a 4 personas con discapacidad

Irapuato.- Cuatro personas con discapacidad lograron integrarse a la vida productiva del municipio, al ser aceptados por la empresa Toyoda Gosei Irapuato-México, mediante las acciones que realiza la Agencia Laboral del Sistema DIF Irapuato.

Lucía Berenice Vázquez González, jefa de la Agencia Laboral, informó que son dos personas con discapacidad auditiva y dos con discapacidad motriz, las que se integraron a esta empresa.

Por su parte, Noemí Pérez González, una de las beneficiadas con el empleo, compartió su experiencia al ser aceptada, al tiempo de reconocer el trabajo de Isabel Ortiz García, presidenta de DIF, por el apoyo que le dan a este sector de la población.

Cuando me dijo eso la del DIF, me sentí, pues entre bien y nerviosa, porque yo ya había ido a otra empresa y no me aceptaron por el simple hecho de la entrevista”, confesó.