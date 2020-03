Convocan a Comisión de Hacienda, pero no asisten por paro

León, Guanajuato.- La Comisión de Hacienda integrada por siete miembros de los cuales seis son mujeres, fue cancelada de último momento a falta de las regidoras y la síndico.

El motivo de la ausencia por parte de las integrantes de la comisión fue porque las regidoras se unieron al paro nacional “El nueve ninguna se mueve”, #UnDíaSinMujeres.

La síndico Leticia Villegas Nava quien preside la comisión convocó a sesionar, confirmó su asistencia, envió la orden de día, pero no se presentó en las salas multifuncionales de la Presidencia Municipal donde se reunirían al igual que cuatro de sus compañeras (Fernanda Rentería, Vanessa Montes de Oca, Ana María Esquivel y Ana María Carpio). A excepción de Gabriela Echeverría.

A la reunión estuvo el regidor Gilberto López Giménez y sus asesores, quienes llegaron 15 minutos antes de las diez de la mañana, hora establecida para celebrar la comisión.

La sala estaba montada como otras veces, con el servicio de coffee Break, las pantallas y el cañón para proyectar la información estaban encendidos, así como el asistente que graba la sesión estaba listo con su cámara.

Diez minutos después de la hora establecida el regidor panista Gilberto López dio lectura a un discurso que ya tenía preparado relacionado con los derechos de las mujeres.

Gilberto argumentó que por el paro nacional de las mujeres donde se quieren hacer visibles, él se suma y las apoya por la causa para defender sus derechos.

Con relación a que no se avisó de la cancelación y se dio por hecho que sesionarían, dijo que como Ayuntamiento están a favor de reconocer los derechos a las mujeres y estar al pendiente de sus necesidades, así como evitar que no se sientan violentadas.

Minutos después se presentó la regidora de Morena Gabriela Echeverría quien se molestó porque convocaron y no cancelaron.

“Sabemos que este paro es bastante sensible, sabemos que las mujeres que nos estamos uniendo al paro de alguna manera seremos escuchadas y oídas, pero a mí se me hace muy lamentable que convoquen sabiendo que muchas de ellas (regidoras) ya habían cancelado y no se quitó la convocatoria e incluso quienes convocaron no están aquí”.