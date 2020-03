Convocan a apoyar a pequeños comercios ante contingencia de COVID-19

León, Guanajuato.- El Consejo Nacional de Empresas Consultoras lanzó una convocatoria a empresarios para recaudar apoyo que será entregado a trabajadores de los pequeños negocios que están empezando a pasar momentos difíciles.

"Siempre nos quejamos pero no hacemos”, consideró la consultora Luz Maria Lozano Ontiveros.

En un desplegado publicado ayer en AM, se convocó a recolectar lo mismo dinero que artículos en especie.

Lo que nos preocupa es la gente de las empresas más pequeñas, esas microempresas contempladas en el Régimen de Incorporación Fiscal que sus trabajadores no van a tener ni un sueldo mínimo.

En entrevista, Lozano Ontiveros recalcó que “los empresarios que tienen un poco más de solvencia pueden apoyar con lo que sea, todo suma y pueden ser particulares, personas físicas, aunque no estén dados de altas, se les puede dar recibos y facturas”.

Esta iniciativa surgió de la zozobra de pequeños comerciantes al ver llegar la crisis sanitaria.

Trabajo con empresas desde muy grandes hasta muy pequeñas y todas aportan a la economía de la ciudad, del estado y del país. Las empresas más pequeñas eran las que me preguntaban qué debían hacer, si cerraban o no, si continúan.

Admitió que en un primer momento dudó en iniciar esta campaña, pero recapacitó en que “siempre nos quejamos pero no hacemos y dije ‘a ver, ya, vamos a hacerlo. ¿que va a empezar a pasar en 15 días más? ¿que la gente empiece a pedir prestado, o a pedir dinero en las calles’?”.

A unas horas de haber sido publicada esta convocatoria, “alrededor de 15 (empresarios) ya han marcado para pedirnos números de cuentas, y otros más para venir a dejar cosas”.

También la búsqueda de ese apoyo fue casi inmediata, “son unas 60 personas que nos platican que tienen de dos o tres empleados o que ‘soy mecánico ¿qué puedo hacer’?, también una persona con su puesto de tacos y que si podía entrar”.

Me han hablado por teléfono para decirme que si pueden traer los recibos de luz o de agua porque si no los pagan se los van a cortar, he visto cosas que me imaginaba, pero que las estoy viendo realmente”.