Convocan a marcha contra Elvira Paniagua… nadie llega por miedo a represalias

Celaya.- En redes sociales, la convocatoria llegó a más de 1,500 veces compartidas y más de 400 reacciones para la marcha que se tenía contemplada hoy contra la Alcaldesa, muy pocas personas asistieron pero no se manifestaron por el miedo.

"Vimos con miedo, gente que no tenía ganas de manifestarse y nos dio pena arriesgar a la gente, no se a que la arriesgaríamos pero no lo quisimos hacer, desgraciadamente solo acudimos 15 personas y algunas que llegaron al jardín", comentó uno de los organizadores.

Señalaron que con sólo con ver a los policias que se paseaban se atemorizaron, reconociendo que no era motivo de temor, sin embargo lo hubo de parte de las personas que acudieron.

Convocatoria vía Facebook

En la fan page "Revolución Ciudadana Celaya" se invitó a la ciudadanía a manifestarse contra la alcaldesa Elvira Paniagua con el motivo de pedir su renuncia.

Todo debido a la ola de inseguridad y extorsiones que se han vivido en la ciudad desde hace varios meses.

La cita era para este mediodía, en el jardín principal para entrar a Presidencia Municipal, donde manifestantes portarían una cruz blanca.

No llegaron manifestantes

La hora llegó y no hubo manifestantes.

Una página de Facebook hizo la convocatoria. Foto: staff AM.

Se pudo observar a una persona sentada en las bancas con una cartulina blanca pero al no ver a más gente se retiró.

También a las 12:05 de la tarde, un automóvil hizo sonar su claxon, que también era una manera de protesta pero fue el único en hacerlo.

Vigilancia en Presidencia

En la misma página de Facebook hasta el día de ayer a las 10 de la noche publicaron la invitación a la manifestación, teniendo 254 reacciones y 579 veces compartidas.

Cabe señalar que hubo más presencia policíaca en los alrededores del jardín al igual que policía vial.

Ya no harán nada

Se les preguntó si volverían a hacer una marcha u otra convocatoria y señalaron que ya no, ya que se decepcionaron de la poca respuesta de la gente.

Vemos con tristeza que Celaya no tiene remedio, la gente no quiere un cambio, la gente quiere vivir con el gobierno que tenemos y ser sumisos ante lo que ellos digan o hagan" externaron.

Comentó que se sienten de lo más triste, de que no haya gente decidida a cambiar el Celaya lleno de delincuencia que existe.

"Sentimos una gran pena que seamos así de conformistas en la ciudad y que nos sentimos tristes y decepcionados totalmente", finalizó.