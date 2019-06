Convocan a marcha vs AMLO

Irapuato.- Ciudadanos que participan en el movimiento “Chalecos Amarillos México” convocaron a una marcha en contra del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en donde sumarán exigencias como la falta de medicamentos, la migración y la desaparición de institutos gubernamentales.

La manifestación pacífica se llevará a cabo el próximo domingo 30 de junio en punto de las 11 de la mañana, saliendo del Monumento a la Bandera, para caminar por la avenida Guerrero y llegar hasta la Plazuela Miguel Hidalgo.

Malena Gómez, integrante del movimiento señaló que esperan la participación de más ciudadanos irapuatenses, que estén en contra de las erradas decisiones que ha tomado el Presidente de la República durante su mandato.

Queremos exigir al Presidente que no esté despidiendo a mexicanos de su trabajo, acaba de anunciar que va a sacar a mil 500 personas de una oficina de gobierno, el tema de la migración también nos va a pegar mucho, seguimos con el aeropuerto de Texcoco que ahora quiere inundar”, dijo.

La ciudadana indicó que las principales exigencias durante esta marcha serán mejorar las condiciones el el sector salud, el no desabasto de medicamentos, no despidos injustificados, no al tren Maya y sobre todo, que se pongan a trabajar en la atracción de inversiones extranjeras, para que sigan generándose empleos.

“Les decimos a los ciudadanos de Irapuato que no tengan miedo, que la única forma que tenemos para que nos oigan es juntarnos, somos apartidistas completamente, somos ciudadanos que trabajamos y nos hemos unido, cada cabeza suma”, enfatizó.

Dicha marcha se realizará en 38 ciudades del país, así como en 13 ciudades de Estados Unidos, una ciudad de Canadá y otra más en Alemania, de acuerdo a la convocatoria que circula en redes sociales.