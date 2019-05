Coparmex asegura que niveles de violencia en Guanajuato no son como en otras regiones

León.- La situación de inseguridad que vive Guanajuato en ocasiones se magnifica, en comparación a lo que pasa con otras entidades, señaló Gustavo de Hoyos Walther, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Recorro todo el país y no encuentro aquí los niveles de inseguridad que sí desafortunadamente vemos en otras regiones, no trato ni remotamente de minimizar el problema, pero también decirles que está en el contexto de lo que pasa en el país, desafortunadamente, salvo algunas excepciones, es una problemática que se nos ha venido extendiendo”, expresó.

Esto en su visita a la entidad para participar en la renovación del Consejo Directivo de Coparmex Zona Metropolitana de León.

Ante esto opinó que las medidas que se han tomado para resolver el problema tanto a nivel federal como local han sido buenas.

Puntualmente aplaudió la reconfiguración de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la creación de la Guardia Nacional, así como el combate al comercio ilegal de combustibles.

El dirigente también se pronunció a favor de que en Guanajuato la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se quede en manos de la Fiscalía General del Estado.

Me parece que es una buena decisión, no queremos terrorismo financiero, no queremos espías hacendarios, lo que queremos es que las personas que a través de blanqueo de capitales, a través de la canalización de recursos de la economía criminal, tratándolo de llevar a la economía informal y luego a la formal, sean identificados en sus operaciones, no queremos a los criminales pagando impuestos, los queremos en la cárcel”, opinó.