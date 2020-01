Coparmex presionará al Gobierno Federal para regular el comercio informal

Celaya.- Reginaldo Esquer Félix, presidente de la Comisión Fiscal de COPARMEX nacional, señaló que harán presión al Gobierno Federal a razón de regular el comercio informal, ya que el 60% de los empleos en México son informales y el 40% restantes son formales, lo que genera mayor presión a este último.

Recalcó que al comercio informal ni lo ven, ni lo atacan, ni le piden nada.

Señaló que la informalidad se va a quedar ahí mientras no se le ofrezca servicios de inclusión financiera, acceso a bancos, créditos, tarjetas de crédito, terminales bancarias, y cuando la legislación siga siendo compleja; ya que de informalidad se habla de pequeños y micro empresarios.

Ellos necesitan un sistema fiscal más sencillo para cumplir, por que no son muy sofisticados en el tema de negocios, necesitan algo simple, entonces mientras no exista eso está destinado a que no sean incluidos”