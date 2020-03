Coronavirus 'apaga' serenatas en León

León, Guanajuato.- Con incertidumbre y muy poco temor, músicos leoneses salen a las calles a trabajar en busca del sustento para sus familias, sin embargo, ven incierto el panorama de trabajo en las siguientes semanas ante las medidas sanitarias para la prevención del Covid-19.

De acuerdo a los músicos, la pandemia ha provocado que algunos clientes cancelen o cambien las fechas de sus eventos, sin embargo, aseguran que el trabajo no ha bajado como ellos imaginaban.

El trabajo no ha bajado mucho, un poco, pero no como esperábamos por el virus, este fin de semana dentro de lo que cabe estuvo muy movido, lo que sí no sabemos es qué pueda pasar los próximos días”, platicó Jaime Luna, del Mariachi Operadores.