Coronavirus provoca pérdidas por 950 mdp al campo en Guanajuato

Guanajuato.- La pandemia de coronavirus en Guanajuato ha provocado afectaciones en el campo por hasta 950 millones de pesos, señaló José Gutiérrez Michel, secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural.

El funcionario estatal explicó que las pérdidas económicas se deben a que durante la emergencia sanitaria se registró una disminución de hasta el 15% en el consumo de productos agrícolas. Agregó que en suma total el campo de la Guanajuato genera 51 mil millones de pesos anualmente.

"Guanajuato es un importante productor de alimentos y el campo ha seguido trabajando, desafortunadamente al igual que en todos los sectores también ha habido afectaciones, aunque no han sido tan graves porque hemos seguido trabajando. Estás afectaciones tienen más que ver con una contracción en el consumo. Es decir, que el cierre de restaurantes, hoteles y otros centros de turismo afectaron el nivel de consumo, también las personas que desafortunadamente se quedaron sin trabajo ya no tienen el mismo poder adquisitivo", declaró en entrevista con AM.

Productores de carne de cerdo, los más afectados

Gutiérrez Michel sostuvo que uno de los sectores más afectados son lo productores de carne de cerdo que están vendiendo por debajo del costo de producción.

"Esa disminución se traduce en una baja en los precios pagados al productor porque empiezan a acumular inventarios y al ser productos perecederos los tienes que trasladar y bajan los precios. En el caso global del sector agroalimentario se habla de una reducción del 15% en el consumo y lo más grave ha sido en la carne de cerdo, que de estar en 28 pesos el kilo, ahora está en 21 y eso pone en riesgo la actividad porque el costo de producción es de 25 pesos".

Otro elemento en contra de los empresarios agrícolas es el cierre de fronteras que algunos países realizaron. El Secretario comentó que alrededor del 15% de contratos de exportación que tenían con Estados Unidos se cancelaron y también se frenaron los negocios momentáneamente con otros países como China.

Afirmó que pese a las afectaciones esperan un repunte tras la emergencia sanitaria y que si bien no se va a superar el crecimiento del año pasado, sí podrá mantener y los productores se podrán recuperar.

