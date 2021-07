Guanajuato.- Diputados del PAN, integrantes del Grupo Anticorrupción, entre ellos cuatro guanajuatenses, interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales por el reciente “video escándalo” de otro hermano del presidente AMLO: Martín López Obrador.

La denuncia es contra de quien o quienes resulten responsables para deslindar responsabilidades por la probable comisión de delitos electorales.

Entre quienes firmaron la denuncia se encuentran Éctor Jaime Ramírez Barba, Juan Carlos Romero Hicks, Ma. Ángeles Ayala Díaz y Jorge Espadas Galván, informó el PAN en un comunicado de prensa.

Las exigencias para enjuiciar a ex servidores públicos, deberían también enfocarse en investigar a quienes ponen a sus familiares a recibir ‘dinero ilícito’ para fines electorales”, comentó el diputado federal del PAN Éctor Jaime Ramírez Barba.

“En nuestra calidad de diputados federales se nos considere ofendidos, para todos los efectos de los avances de la denuncia y aportar las pruebas correspondientes”, agregó.

Lo anterior, respecto al video difundido por Latinus el 8 de julio, reportaje cuyo titular fue “Otro hermano de AMLO en video recibiendo dinero”.

Aquí se muestra a otro hermano de AMLO recibiendo fajos de dinero en efectivo en pleno proceso electoral en 2015.

Hay incoherencia de López Obrador entre lo que dice y hace; hoy su familia disfruta de impunidad con el blindaje del presidente”, expresa el comunicado del PAN.

Exigen a AMLO ‘medir con la misma vara’ actos de corrupción

Agrega que es lamentable que AMLO no mida con la misma vara los actos de corrupción y no sepa comportarse como un presidente, por ello, el Grupo Anticorrupción en la Cámara de Diputados exige una investigación y por tanto una explicación en lugar de hacer una persecución y campaña de desprestigio contra quienes han dado a conocer los videos de sus hermanos.

“Los hermanos del presidente deben rendir cuentas. El presidente tiene hoy la oportunidad de demostrar que su postura sobre la corrupción no tiene dos caras: que si los involucrados pertenecen a su familia o a su movimiento político, no serán exonerados de antemano; o que cuando no son sus cercanos no serán condenados sin investigar”, sentenció la diputada Ángeles Ayala Díaz.

Panistas señalaron que las exigencias para enjuiciar a los servidores públicos que cometieron delitos en el pasado son válidas y necesarias, pero también las instituciones de justicia deben iniciar investigaciones en contra de aquellas personas que ponen y disponen de sus familiares y cercanos a recibir “dinero ilícito”, tal y como hizo el presidente López Obrador.

Cabe mencionar que el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, señala: “se impondrá de mil a cinco mil días multa y de cinco a 15 años de prisión al que por sí o por interpósita persona realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando exista una prohibición legal para ello, o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito, o en montos que rebasen los permitidos por la ley”.

"Por ello, demandamos imparcialidad en la procuración de la ley; el Presidente debe dejar los circos mediáticos y empezar de inmediato a combatir la corrupción, empezando con sus familiares y su círculo cercano de colaboradores”, demanda el comunicado panista.

MCMH